Au Maroc, l'effroyable bilan humain du sÃ©isme dans la rÃ©gion de Marrakech

Son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-est de la région de Marrakech-Safi. La secousse a aussi été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira.



Le premier bilan humain dressé par le ministère de l'Intérieur était déjà très lourd : il faisait état d'au moins 296 morts. Le chiffre provisoire a été régulièrement revu à la hausse par les autorités pour passer à plus de 1 305 morts en début de soirée du samedi. Près de 2 000 blessés sont recensés dont au moins 1 200 dans un état grave. De nombreux immeubles et des habitations se sont écroulés, faisant craindre un bilan bien plus dramatique.



Alors que la solidarité en faveur du Maroc commence à s'organiser, ce tremblement de terre est un des plus puissants ayant frappé le royaume au cours de son histoire récente. En février 2004, un séisme de magnitude 6,3 avait touché la province d'Al Hoceima, provoquant alors la mort de 628 personnes. Le bilan de l'actuel séisme est loin de celui enregistré en février 1969 : la catastrophe qui avait détruit Agadir avait fait plus de 12 000 morts.



Le Maroc a décrété trois jours de deuil national. A la demande du roi Mohammed VI, l'ensemble des mosquées du pays sont appelées à accomplir la prière de l'absent « pour le repos de l’âme des victimes et prémunir le royaume contre tout malheur » .



L'article est régulièrement mis à jour avec les derniers chiffres et les premières déclarations des autorités.



