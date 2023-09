SÃ©isme au Maroc : l'appel Ã  la priÃ¨re de l'absent dans les mosquÃ©es de France

« Convaincu de la force de la prière pour apaiser les cœurs et soulager les souffrances et les douleurs »

« ouvrir leurs portes aux familles et proches des victimes pour les soutenir, les accompagner et leur permettre de prier et de se recueillir »

Le Maroc pleure ses morts après le terrible séisme survenu dans la nuit du vendredi 8 septembre dans la région de Marrakech. Plus de 2 100 morts ont été recensés dans les zones sinistrées mais le bilan est loin d'être définitif. Face à ce drame, la solidarité s'organise tant au Maroc qu'à l'étranger. En France, pays qui accueille la plus importante diaspora marocaine (plus d'un million de personnes), les appels aux dons se multiplient afin de venir en aide aux victimes.Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a appelé, dimanche 10 septembre, les mosquées de France à organiser la prière de l'absent à l’issue de la prière hebdomadaire du vendredi 15 septembre., il appelle aussi les lieux de culte musulmans àPlusieurs mosquées ont d'elles-mêmes pris les devants comme celle de Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines, ou encore celle de Cayenne, dans la Guyane française, qui ont annoncé l'organisation d'une prière de l'absent pour ce dimanche. Bien d'autres ont aussi pris l'initiative de collecter les dons en soutien aux victimes. Une forte mobilisation est attendue, de celle qui devrait rappeler l'immense élan de solidarité observée après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie en février dernier. Lire aussi :