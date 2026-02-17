Officiel - La Grande Mosquée de Paris annonce la date du début du Ramadan 2026 en France

Le mois du Ramadan 2026 - 1447 débutera mercredi 18 février ou jeudi 19 février pour les musulmans de France. Entre les deux dates, la Grande Mosquée de Paris a fait son choix : l’institution a solennellement annoncé, mardi 17 février, que la période bénie du jeûne débute mercredi 18 février. Cette décision a été prise lors d’une réunion pendant ce qui est communément appelé la Nuit du doute.
Cette annonce intervient après celle de l'Arabie Saoudite qui, en se fondant sur l'observation oculaire du nouveau croissant lunaire, a déclaré que le premier jour du jeûne pour mercredi 18 février, ce qui est aussi surprenant qu'incohérent au regard des données scientifiques attendues pour mardi 17 février.
La décision de la GMP, qui met dans l'embarras de nombreux responsables de mosquées qui s'attendaient à un début du jeûne pour jeudi 19 février, rejoint, dans la forme, l’annonce du Conseil théologique musulman de France (CTMF) mais pas du Conseil français du culte musulman (CFCM), dirigé actuellement par l'Union des mosquées de France (UMF) et le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF). La fédération Musulmans de France (MF) s'est, quant à elle, jointe à la décision de la GMP, avec la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles (FFAICIA) ainsi que Foi et Pratique.
L'équipe de Saphirnews souhaite dès à présent à tous et à toutes un excellent mois du Ramadan !
