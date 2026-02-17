Connectez-vous S'inscrire
Sur le vif

Début du Ramadan 2026 : une annonce pour jeudi 19 février en France en vue, voici pourquoi

Rédigé par Saphirnews | Mardi 17 Février 2026

           


© Deposit Photos
Si vous vous demandez quel jour va débuter le mois du Ramadan 1447/2026, vous êtes sur le bon portail. Si quelques instances en France et ailleurs dans le monde ont d'ores et déjà fixé le premier jour de jeûne pour mercredi 18 février, d'autres l'ont fixé pour le lendemain, jeudi 19 février comme le Conseil français du culte musulman (CFCM).

Bien d’autres autorités, organisations religieuses et mosquées attendent la Nuit du doute pour être définitivement fixé. Néanmoins, une date se détache, et c’est celle du jeudi 19 février qui devrait emporter l'adhésion d'une majorité de musulmans en France, Saphirnews vous en donne les raisons ici, cartes à l'appui.

Notre rédaction vous tiendra informés des annonces que feront les instances ce mardi 17 février. Restez connectés !

