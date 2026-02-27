« Féministes musulmanes », des voix et des visions plurielles à travers 20 portraits

Féministes musulmanes, 20 portraits : voix et visions

« une fenêtre ouverte sur les richesses des féminismes musulmans »

« un plafond de verre avec leur plume, leurs paroles, leurs actions de terrain et une persévérance inébranlable »

« lumineux car il éclaire le chemin par la nécessité d’un savoir à la fois spirituel et rationnel, et nous raconte d’une façon sublimée l’itinéraire assuré, assumé et original de chacune de ces guerrières de la théologie, de ces résistantes de la spiritualité engagée »

« que la justice divine ne saurait se satisfaire de lois humaines injustes, que l’amour de Dieu est incompatible avec la haine des femmes, (et) que la miséricorde (rahma) est un projet politique »