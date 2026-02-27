« Féministes musulmanes », des voix et des visions plurielles à travers 20 portraits

L'avis de Saphirnews
C'est un bel essai graphique que Jamal Ouazzani, auteur de l'excellent « Amour - Révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et/ou musulmane », et l'illustratrice Zainab Fasiki donnent à lire avec Féministes musulmanes, 20 portraits : voix et visions. L'ouvrage met en lumière le parcours et l'engagement de 20 femmes, aussi vivantes que leurs combats qui incarnent le féminisme islamique sous toutes ses formes.
Le livre se présente d'ailleurs, pour ses auteurs, comme « une fenêtre ouverte sur les richesses des féminismes musulmans », au pluriel, sous l'impulsion de femmes qui ont brisé « un plafond de verre avec leur plume, leurs paroles, leurs actions de terrain et une persévérance inébranlable ». Si leurs engagements sont variés, de même que leur manière d'appréhender les textes scripturaires et de faire vivre leur combat féministe, toutes sont néanmoins animées par un même désir, une même quête, celle de justice qui fonde le cœur du message coranique, mais qui fait encore tant défaut au sein des sociétés musulmanes.
Pour la préfacière du livre, Asma Lamrabet, figurant elle-même parmi les 20 élues en raison de son combat d'avant-garde pour l’égalité hommes-femmes au sein des communautés musulmanes, l'essai graphique est « lumineux car il éclaire le chemin par la nécessité d’un savoir à la fois spirituel et rationnel, et nous raconte d’une façon sublimée l’itinéraire assuré, assumé et original de chacune de ces guerrières de la théologie, de ces résistantes de la spiritualité engagée ».
On y retrouve la militante politique Linda Sarsour, les théologiennes Amina Wadud et Nayla Tabbara, ou encore la docteure spécialiste de la sexualité Shereen El Feki. Des Françaises, il n’en manque pas non plus comme les sociologues Hanane Karimi et Malika Hamidi, la figure française de l’islam libéral Kahina Bahloul ou encore la militante afro-féministe Ndella Paye.
Que des lecteurs et lectrices adhèrent ou pas aux lectures du Coran promues par ces femmes, le livre constitue un rappel que l’islam n’est pas unique et qu'il n'est pas non plus figé. Mieux encore, « que la justice divine ne saurait se satisfaire de lois humaines injustes, que l’amour de Dieu est incompatible avec la haine des femmes, (et) que la miséricorde (rahma) est un projet politique ». Ses auteurs le promettent : 1 % des droits d’auteurs sera reversé à l’association féministe Lallab.
Présentation de l'éditeur
Dans un monde où les idées reçues sur l’islam et le féminisme circulent avec une facilité déconcertante, cet ouvrage propose une perspective nuancée du féminisme islamique en retraçant les vies et les luttes de 20 figures emblématiques – maghrébines, arabes, noires, asiatiques, iraniennes, queer, portant le foulard ou non.
De la réforme de la loi familiale à l’interprétation féministe du Coran, en passant par la défense de l’imamat féminin ou des libertés sexuelles, le parcours de ces femmes offre une perception des richesses d’un mouvement qui pense l’islam à travers un prisme d’égalité, d’équité et de justice sociale.
Un essai graphique qui démontre que l’on peut non seulement être féministe et musulmane, mais féministe parce que musulmane.
Les auteurs
Diplômé de l’Essec et titulaire d’un master en cinéma de la Sorbonne, Jamal Ouazzani a passé plus de dix ans dans des grandes agences de publicité à l’international. Aujourd’hui, en tant que militant pour les droits humains, consultant en stratégie, conférencier, scénariste et réalisateur, il se consacre à la promotion de l’inclusion et de l’équité. Voix vibrante du podcast JINS parlant d’amour, de sexualités et de genre pour les personnes arabes et/ou musulmanes, il ouvre le dialogue sur des sujets inédits et pose les bases d’une réflexion transformative autour de l’amour. Il est l’auteur de l’essai graphique Féministes musulmanes, illustré par Zainab Fasiki (Leduc Graphic).
Zainab Fasiki est autrice de bande dessinée et une figure emblématique du féminisme marocain. En 2018, elle crée son collectif d’art féministe, WOMEN POWER, pour animer des ateliers artistiques auprès de jeunes filles des quartiers populaires de Casablanca. La même année, Zainab reçoit le prix Amnesty International pour les droits des femmes. En 2019, le magazine Time la reconnaît comme une figure de proue de la nouvelle génération. En 2022, elle reçoit le prix du courage au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Ses ouvrages : Hshouma (Massot), Iranienne (Marabulles) et Madame Haram (Massot).
Jamal Ouazzani et Zainab Fasiki, Féministes musulmanes, 20 portraits : voix et visions, Leduc Graphic, janvier 2026, 144 pages, 20 €
