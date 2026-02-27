A l'heure du Ramadan - Le changement commence en nous

« Dieu ne change pas ce qu’il y a en un peuple tant qu’ils ne changent pas ce qu’il y a en eux-mêmes. »

Cette nouvelle chronique sur le changement, pour ce Ramadan 1447/2026, est inspirée du verset :(Coran, 13 : 11)Ce verset n’est pas une formule de consolation. C’est une loi. Une loi exigeante. Une loi qui nous place face à nous-mêmes. Nous parlons souvent de changement comme d’un événement extérieur : changement politique, changement social, changement de contexte, changement des autres. Nous espérons des circonstances nouvelles pour résoudre des impasses anciennes. Mais le Coran inverse la perspective. Il déplace le centre de gravité. Il nous dit : commence par l’intérieur.Dieu ne change pas la situation d’un peuple — sa force, sa faiblesse, sa dignité, son déclin — tant qu’il ne se produit pas un basculement dans les consciences. Tant que l’éthique ne se redresse pas. Tant que les intentions ne se purifient pas. Tant que la vision du monde ne s’éclaire pas.Il y a là une responsabilité immense. Car ce verset nous retire l’excuse permanente de l’extérieur. Il ne nie pas le poids du contexte, ni les contraintes, ni les épreuves. Mais il affirme que la clé première demeure intérieure. Ce qui se joue dans le secret des cœurs finit toujours par se traduire dans l’histoire. Un peuple ne se relève pas seulement parce qu’on lui tend la main. Il se relève quand il retrouve une colonne vertébrale morale.