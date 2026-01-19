À l’approche du Ramadan, de l'importance de redonner vie à son cœur

Après la lecture de ces quelques lignes, peut-être vous demandez-vous quel rapport peut-on donc faire entre le Ramadan et l’hiver ? Le mois de Ramadan, tant attendu par des milliers de croyants à travers le monde, est cette saison où l’on voit nos cœurs reprendre vie. Cette saison d’adoration, de solidarité, de fraternité, de dépassement de soi. Cette saison où les valeurs humaines frappent fort à nos portes pour que nous ne les oubliions pas. Elles s’alignent main dans la main et s’avancent comme pour reprendre place en nous. Non pas pour se réchauffer de ce froid glacial, mais pour le chasser et laisser dans nos âmes la chaleur des valeurs universelles et humaines. Le feu brûlant de l’amour pour toutes les créatures de Dieu. Le soleil chaud et puissant des sentiments humains les plus nobles et les plus élevés, qui rendent toute leur noblesse aux Hommes.



Une saison qui vient comme après un hiver fait parfois d’insouciance, d’oubli, d’excès de nourriture, de sommeil, de paroles… Une saison qui vient comme pour redonner vie à nos cœurs endormis, à nos cœurs meurtris. Meurtris d’avoir parfois oublié de regarder vers le ciel, d’avoir oublié l’essentiel, d’avoir oublié de déployer ses ailes. Le mois béni de Ramadan vient comme pour rendre à la terre aride de nos cœurs des promesses d’un renouveau et d’une revivification de notre foi. C’est une école, un tremplin, un printemps pour nos cœurs qui retrouvent un éveil, sortent de leur sommeil, retrouvent le chemin, retrouvent le Divin.



Certes, toute l’année devrait être un mois de Ramadan, à l’image des compagnons du Prophète, paix et salut de Dieu sur lui, qui se préparaient six mois avant le Ramadan et en goûtaient encore les fruits six mois après. Il est rapporté qu’Al-Mou’ala ibn Al-Fadhl disait : « Les pieux prédécesseurs invoquaient Dieu, exalté soit-Il, pendant six mois pour qu’Il accepte leur jeûne, puis pendant six mois pour qu’Il leur permette d’atteindre le prochain Ramadan. » En effet, on n’adore pas le Seigneur des Mondes durant ce mois seulement et durant cette période. Mais si toutefois on s’est un peu égarés, si l’on s’est un peu perdus dans un monde terrestre qui nous trompe, alors que l’on sache que rien n’est jamais trop tard, rien n’est jamais perdu.



Dieu, exalté soit-Il, le Généreux par excellence, ne dit-Il pas dans Sa noble parole : « Dis : "Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux." » (Coran, Sourate Az-Zumar, verset 53)