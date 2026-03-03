Ramadan et Carême - Contribuer à libérer les chaînes de l’injustice

Les croyant-e-s sont des personnes qui vivent avec et par l’espérance. Qu’elles soient chrétiennes ou musulmanes, elles peuvent comprendre le sens profond de la célèbre parole du Mahatma Gandhi, lorsqu’il dit : « Ma vie est mon seul enseignement. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ! Le bonheur, c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. »



Ainsi, transformer sa vie, c’est aussi mettre en actes concrets, ici et maintenant, les idéaux spirituels auxquels on aspire, en particulier en matière de Justice, comme l’exprime parfaitement le prophète Isaïe dans ce passage éloquent où il invite les Hébreux à approfondir l’esprit des commandements divins : « Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci : dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref que vous mettiez en pièces tous les jougs ! N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé ? Et encore : les pauvres sans abri, tu les hébergeras, si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras : devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ton rétablissement s’opérera très vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. » (Isaïe 58 : 6-8)



On retrouve, dans le Coran, plusieurs passages qui résonnent très fortement en écho au Livre d’Isaïe. L’idéal de Justice traverse le Coran à de nombreuses reprises, et ce verset résume bien l’état d’esprit des croyant-e-s qui ont compris le sens profond des commandements divins : « La vertu ne consiste pas à tourner vos visages vers l’Orient ou l’Occident. La vertu consiste plutôt à croire en Dieu, au Jour dernier, aux anges, aux Écritures et aux prophètes, de donner de ses biens, malgré l’amour qu’on en a, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs (dans la difficulté), aux mendiants, pour le rachat de captifs, accomplir la prière, acquitter l’aumône prescrite, être fidèle aux engagements contractés, être patient dans l’adversité, dans le malheur et dans le péril. Ceux-là (qui se comportent ainsi) sont des véridiques, ce sont eux qui se prémunissent en conscience. » (Coran 2 : 177)

