Chers amis musulmans,
C’est avec amitié que nous vous présentons nos meilleurs vœux pour un bon et fructueux mois de Ramadan. Cette année encore, le jeûne sacré qui conduit à l’Aïd el-Fitr, sera observé au moment même où beaucoup de chrétiens se préparent à la grande fête de Pâques, par un temps de Carême – à partir du 18 février, en Occident. Nos religions nous invitent ainsi à la prière, à la pénitence, au jeûne et au partage avec les plus pauvres, quelles que soient leurs religions et leurs origines. Elles nous poussent à le faire au nom de notre foi en Dieu.
Dans la France d’aujourd’hui, nous pouvons contribuer avec sagesse, spiritualité et grandeur d’âme à l’unité, à la compréhension mutuelle, au dialogue et à la fraternité. Il est sans doute compréhensible que l’on attende du christianisme et de l’islam, deux religions majeures du monde actuel, des paroles vraies et des actes toujours plus constructifs.
Certes, ces exigences s’expriment parfois de manière pressante : c’est qu’il nous faut continuer à travailler au bien de tous, ensemble et pour la Gloire de Dieu. Tous ces défis demandent patience et audace, courage de la réflexion et de l’étude, détermination contre les logiques binaires et simplificatrices, sans compter le nécessaire développement d’une estime mutuelle, par le dialogue et cela, dès le plus jeune âge.
Encourageons les croyants engagés et rejoignons-les
En ces temps privilégiés, pourquoi ne pas nous rendre visite les uns aux autres, de mosquée à église et d’église à mosquée, dans un esprit de simplicité pour découvrir comment les 40 jours du Carême et le mois du Ramadan nous sont donnés pour privilégier la beauté des liens plutôt que la possession des biens ? Beaucoup de fidèles sont tentés de se réfugier aujourd’hui dans l’espace de leur communauté, et ce besoin de sécurité est compréhensible. Mais cela peut aussi devenir mortifère.
Il faut donc saluer les initiatives qui fleurissent dans diverses régions, grâce à l’énergie de chrétiens et de musulmans, convaincus que nous avons beaucoup de choses à nous dire, de choses à vivre, de soucis à porter ensemble. Continuons à encourager ces croyants engagés, et rejoignons-les !
Chers amis musulmans, au sein de la Conférence des évêques de France et dans beaucoup de diocèses catholiques, nous porterons, en 2026, l’ambition de développer la connaissance mutuelle et un dialogue vrai. Nous ferons mémoire, en particulier, de certains de nos frères et sœurs chrétiens, demeurés fidèles à leurs amis musulmans jusqu’au don ultime de leur vie, en 1996, dans l’Algérie si meurtrie par la violence qui s’abattait aussi sur des musulmans, tués parfois parce qu’ils défendaient leurs amis chrétiens.
Nous chercherons à renforcer nos liens avec vous, en faisant mémoire du premier rassemblement des religions pour la paix, à Assise en 1986, à l’initiative du Pape Jean-Paul II. Nous voudrions le faire enfin, en cherchant avec vous les chemins de la vraie Paix pour le monde d’aujourd’hui, celle qui vient de Dieu : c’est ce don et cet enseignement essentiel du Seigneur Jésus que le Pape Léon XIV a choisi de mettre en avant, dès le début de son pontificat, et par son premier voyage en Turquie et au Liban.
Soyons ensemble les serviteurs de cette Paix qui vient du Dieu Très Haut. Et c’est avec une fraternité renouvelée que nous vous la souhaitons, en abondance, au long de ce Ramadan 1447/2026.
Norbert Turini est archevêque de Montpellier, évêque en charge du dialogue interreligieux au sein de la Conférence des évêques de France (CEF). Fr. Jean-François Bour est délégué national pour les relations avec les musulmans (SNRM) au sein de la CEF.
