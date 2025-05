De Robert Francis Prevost à Léon XIV, un proche du pape François élu à la tête du Vatican

« sa devise, "In illo uno unum" ("dans Celui qui est Un, être unis"), annonce un pontificat placé sous le signe de l’unité et de la proximité avec les périphéries »

« En ces temps où les défis globaux appellent à l’unité et à la sagesse, nous formons le vœu que son pontificat soit placé, au souvenir de François, sous le signe de la paix, du dialogue et de la fraternité entre les religions et entre tous les hommes »

« En ces temps où le monde semble vaciller dans une certaine incertitude et où un réalisme politique brutal menace la primauté du droit, nous accueillons cette nouvelle avec l'espérance qu'elle marque un tournant vers un avenir de paix et de justice

Nous formons le vœu ardent que le pontificat de Léon XIV soit une pierre angulaire dans l'édification d'un monde où la justice battra comme le cœur vibrant de nos sociétés et où le dialogue et la fraternité humaine triompheront des divisions. Nous souhaitons au Saint-Père pleine réussite dans sa mission pontificale, portée par la quête d'unité et de paix universelles. »

« puisse son pontificat être marqué par le dialogue entre les religions et les cultures, la promotion de la paix et de la justice, la défense de la dignité humaine et une attention renforcée envers les plus vulnérables »

Pour l'Eglise de France,, a signifié, jeudi 8 mai, la Grande Mosquée de Paris., a souligné, par sa part, la Grande Mosquée de Strasbourg.Quant au Conseil français du culte musulman (CFCM),Lire aussi :