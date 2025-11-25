De la Turquie au Liban, le dialogue interreligieux et œcuménique au cœur du premier voyage du pape Léon XIV

Si Nayla Tabbara reconnait que la situation que traverse son pays n'est « rien en comparaison à ce qui se passe à Gaza ou au Soudan » , « c'est bien que le pape nous rende visite et que le monde regarde un peu le Liban » , qui est « souvent oublié des nouvelles » . « On attend du pape qu'il porte le Liban dans les discours diplomatiques, cela nous apporte du réconfort et une certaine guérison car nous avons besoin de guérison mais aussi de beaucoup de justice. L'impunité d'Israël, c'est trop. Nous avons besoin que sa sainteté perpétue le message du pape François, qu'il soit une voix de conscience pour le monde »



Aux yeux de la théologienne, le dialogue interreligieux vise à « porter notre responsabilité sociale afin d'œuvrer ensemble pour les droits humains, la dignité humaine et la justice » . « Pour nous, le dialogue interreligieux ne doit jamais servir à couvrir le mal et la souffrance » , il doit plutôt être « une voix de conscience pour relever les droits humains » , y compris « ceux des Palestiniens » , et non « pour détourner le regard des droits humains qui sont bafoués chaque jour » . Il doit aussi « servir à des rencontres qui permettent d'écouter les souffrances des uns et des autres » , être « un lieu où on peut parler de nos peurs, qu'ils soient du passé ou actuels, ils doivent être prises en charge par tout le monde » .



« En tant que Libanais, nous sommes blasés de tout. Nous ne sommes pas pessimistes au point de n'avoir aucun intérêt (pour le voyage), mais nous n'avons pas beaucoup d'enthousiasme. On est là, on attend et on verra » , confie Nayla Tabbara. « On a besoin de voir le pape, d'entendre ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous inspirer pour permettre à l'enthousiasme qui ne veut pas mourir en nous de resurgir » .