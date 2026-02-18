L'Arabie Saoudite n'est pas le seul pays à débuter le jeûne du Ramadan mercredi 18 février. Dans ce groupe, on retrouve les Emirats arabes unis le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, le Yémen, la Palestine, le Liban, l'Iraq et le Soudan. En revanche, l'Egypte, Oman, la Jordanie et la Syrie ont fixé le début du mois béni pour jeudi 19 février. Pareil pour l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, la Libye, l'Algérie et la Tunisie. Le Maroc et l'Iran prendront leur décision au soir du mercredi 18 février pour un début du Ramadan qui pourrait intervenir jeudi 19 ou vendredi 20 février.