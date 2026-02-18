Les musulmans de France commencent le mois du Ramadan 1447/2026 en ordre dispersé. La Grande Mosquée de Paris a annoncé, mardi 17 février, par la voix de Chems-Eddine Hafiz, que le premier jour du jeûne est fixé au mercredi 18 février. Une déclaration similaire a été faite par le Conseil des mosquées du Rhône (CMR), tout en reconnaissant ouvertement que leur choix du mercredi 18 février a été « difficile ».
Et pour cause : alors que de nombreux responsables de mosquées s’attendaient à ce que le Ramadan débute jeudi 19 février, l’Arabie Saoudite est venue chambouler les probabilités en faisant une annonce contraire jugée incohérente (voir encadré). Le choix de la Grande Mosquée de Paris de suivre les autorités saoudiennes n’a rien d’un fait inhabituel, mais il a perturbé nombre de musulmans qui se sont retrouvés à devoir faire un choix difficile entre deux dates. Aussi bien parmi les fidèles de l’observation, pour qui voir le nouveau croissant lunaire était impossible pour mardi 17 février en France et ailleurs, que parmi les partisans du calendrier musulman unifié fondé sur les calculs.
Ces derniers, qui déterminent les dates du Ramadan en avance, sont partis divisés sur quand commence le Ramadan, une première expliquée ici sur Saphirnews. Tandis que la Turquie et le Conseil européen de la fatwa et de la recherche (CEFR) ont annoncé le début du jeûne pour jeudi 19 février, le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a plaidé pour le mercredi 18 février, envers et contre tout.
Le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui compte dans le bureau l'Union des mosquées de France (UMF) et le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), n’a en effet pas fait ce choix. D’autres mosquées en France non plus comme celles affiliées à la Fédération musulmane de Gironde (FMG) dirigée par Tareq Oubrou, qui avait annoncé depuis plusieurs semaines le début du Ramadan pour jeudi 19 février. La dizaine de mosquées membres du Conseil départemental du Bas-Rhin, qui se sont récemment réunis à la Grande Mosquée de Strasbourg, ont aussi fait le même choix.
Le CTMF se voyait seule à prôner le choix du mercredi 18 février en France ; elle ne l’est désormais plus, pour d’autres raisons auxquelles elle n’adhère pas. Et les musulmans dans tout ça ? Face à l’imbroglio, ils sont appelés à choisir en leur âme et conscience entre les deux dates annoncées, selon l'avis religieux qui leur sied et/ou selon l’instance qu’ils suivent, et à respecter l’avis divergent pour entamer un mois du Ramadan le plus sereinement possible.
L'Arabie Saoudite n'est pas le seul pays à débuter le jeûne du Ramadan mercredi 18 février. Dans ce groupe, on retrouve les Emirats arabes unis le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, le Yémen, la Palestine, le Liban, l'Iraq et le Soudan. En revanche, l'Egypte, Oman, la Jordanie et la Syrie ont fixé le début du mois béni pour jeudi 19 février. Pareil pour l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, la Libye, l'Algérie et la Tunisie. Le Maroc et l'Iran prendront leur décision au soir du mercredi 18 février pour un début du Ramadan qui pourrait intervenir jeudi 19 ou vendredi 20 février.
