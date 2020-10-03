Ramadan / Aïd al-Fitr 2026 : à l'heure du Carême, les vœux du Vatican aux musulmans

Lorsque nous traversons des épreuves – personnelles, familiales ou institutionnelles –, nous pensons souvent que la compréhension de leurs causes nous indiquera clairement la voie à suivre. Mais nous découvrons bien souvent que la complexité de ces situations dépasse nos forces.



À une époque marquée par une profusion d’informations, de récits et de points de vue concurrents, notre discernement peut s’obscurcir et notre souffrance s’intensifier. Alors surgit naturellement une question : comment trouver un chemin à suivre ? D’un point de vue purement humain, la réponse peut sembler insaisissable, nous laissant dans un sentiment d’impuissance.



C’est précisément à ce moment-là que peut naître la tentation de céder au désespoir ou à la violence. Le désespoir peut apparaître comme une réaction sincère face à un monde brisé, tandis que la violence peut se présenter comme un raccourci vers la justice, évitant la patience qu’exige la foi. Pourtant, ni l’un ni l’autre ne peuvent jamais constituer une voie acceptable pour les croyants. Le véritable croyant garde le regard fixé sur la Lumière invisible qu’est Dieu – le Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux, le seul Juste –, lui « qui gouverne les peuples avec droiture » (Ps 96,10). Un tel croyant s’efforce, autant qu’il peut, de vivre selon les commandements de Dieu, car c’est en Lui seul que se trouvent à la fois l’espérance du monde à venir et la paix si ardemment désirée par tout cœur humain.



En effet, nous – chrétiens et musulmans, avec toutes les personnes de bonne volonté – sommes appelés à imaginer et à ouvrir de nouveaux chemins par lesquels la vie peut être renouvelée. Ce renouveau devient possible grâce à une créativité nourrie par la prière, par la discipline du jeûne qui clarifie notre regard intérieur, et par des actes concrets de charité. « Ne te laisse pas vaincre par le mal » , nous exhorte l’Apôtre Paul, « mais sois vainqueur du mal par le bien » (Rm 12,21).