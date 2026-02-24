L’annonce du Ramadan : derrière la confusion, une guerre d'influence

Au début des années 1960, il découvre que toutes les concordances entre calendriers, hégirien et grégorien, produites en Occident depuis 1609 sont fausses. Il le signale, le démontre, et en révèle les implications avec une rigueur implacable. En 1967, au Congrès international des orientalistes d’Ann Arbor, il expose ses travaux. Le choc est tel que le congrès lui confie officiellement la tâche de redéfinir la table de concordance. Il reçoit le mandat de corriger les erreurs accumulées par l’orientalisme pour proposer un calendrier lunaire qui soit universel : fidèle aux sources islamiques et conforme aux exigences de la science moderne.



De retour en France, Hamidullah souhaite collaborer avec un astronome du CNRS avec accès aux ordinateurs pour établir un calendrier précis. Il écrit à sa hiérarchie : « Si la section d’astronomie est d’accord avec ma thèse, je sollicite le concours d’un astronome… La France aura ainsi corrigé une erreur qui persiste depuis plus de 350 ans. » Sa demande est reçue, mais reste lettre morte. Année après année, il la renouvelle avec insistance et arguments jusqu’à sa retraite. À cette occasion, il se propose de mener ce travail important à titre gracieux. Mais rien n’y fait, il n'aura pas de réponse.



En 1967, il faut dire qu'Hamidullah n'a plus ses appuis, Maurice Gaudefroy-Demombynes décédé en 1957 et Louis Massignon en 1962. Son projet se heurte ainsi à des forces institutionnelles qui semblent plus fortes que la science. Des forces politiques jalouses de leur souveraineté ; des États soucieux de leur hégémonie religieuse ; toute une géopolitique du sacré où le contrôle du calendrier est un acte de pouvoir. La Libye de Kadhafi et l'Arabie Saoudite du wahhabisme illustrent bien cette réalité.