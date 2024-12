Muhammad Hamidullah, une histoire française et musulmane du XXe siècle (1/2)

Il n'y a pas de « nom de famille » dans la culture indienne du professeur. Ils constituent une petite minorité qu'on désigne par les « Nouveaux venus » (Ahl Nawa'it) ; des Hachémites, de la tribu du Prophète de l'islam. Ils arrivent en Inde au 14e siècle et y trouvent leur place. Le plus connu et, peut-être le plus célèbre, est Makhdum Ali Mahimi (1372-1431), premier exégète du Coran en Inde. Son mausolée figure dans les bons guides touristiques de l'île de Mahim. Il est un lieu de prières et de recueillement annuel pour des millions de fidèles. Musulmans et hindous s'y rendent en ziyara pendant dix jours à cette occasion.



Ces Arabes, originaires de La Mecque, s'installent en Inde avec le projet explicite de porter l'islam. La famille de Hamidullah est du clan des Qazi ; les spécialistes du droit islamique. Ils étudient la loi coranique et le hadith ( charia ) et peuvent l'interpréter par la réflexion ( ijtihad ), par le raisonnement analogique ( qiyas ) pour parvenir à un consensus de savants ( ijma ) afin d'émettre des avis juridiques ( fatwa ). Une tradition veut que les membres du clan occupent des fonctions juridiques à différents niveaux de l'administration d’État. Ils n'oublient jamais leur projet de dawah .



Hamidullah n'était ni mufti ni jurisconsulte musulman dans l'administration française ; il en avait cependant la science et le profil. On pouvait s'y tromper surtout qu'à l'occasion, il endossait bien ce rôle pour dépanner des musulmans, des hommes d'affaires de passage à une époque où l'islam est confidentiel à Paris. Son dévouement au service de l'islam qui nous surprend à Paris est la norme dans la famille, encore aujourd'hui, à Hyderabad. La dawah comme identité familiale. Son père, sa mère comme ses frères et sœurs sont tous impliqués dans des travaux de recherches ou des activités de service autour l'islam avec une orientation vers le droit, la publication, l'enseignement.



Sous le colon anglais, le grand-père de Hamidullah, Qazi Badruddaula, est nommé Qazi al-Quzah (juge suprême), le grade le plus élevé de l'administration judiciaire. Il officie dans la région du sud, à Chennai, anciennement Madras. En 1851, il préside le conseil d'administration de la prestigieuse Madrash-e Azam, institution de référence pour l'enseignement islamique. Mais il va démissionner de son poste pour protester contre l'introduction de la langue anglaise dans l'éducation nationale. L'affaire fait grand bruit. Elle laisse un esprit de résistance en héritage dans la famille. Son geste a le soutien de ses disciples. Car le cheikh Badruddaula est un savant dont les disciples sont nombreux et dont les écrits font références.



À sa mort en 1863, il fut enterré à la mosquée Wallajahi de Madras ; un honneur rare réservé aux plus grands des maîtres. Avec ses publications en arabe, en persan et en ourdou, il confie son combat culturel à ses enfants dont le père de professeur Hamidullah. C'est pourquoi celui-ci ira à la Jamia Nizamia, autre bastion de résistance culturelle qui bannit la langue du colon de ses programmes. Aujourd'hui, la Jamia Nizamia a évolué, mais elle garde son âme. Elle garde son profil légendaire de défenseur des valeurs de sa tradition indienne de l'islam.