Muhammad Hamidullah, l'islam en franÃ§ais

Quand un éditeur lui propose de traduire le Coran en français, Muhammad Hamidullah refuse. Sa maîtrise du français ne lui permet pas de faire ce travail. L'éditeur suggère une collaboration avec le français Michel Leturmy, ancien prêtre, grand spécialiste des vieux textes et auteur de plusieurs traductions en français. Muhammad Hamidullah accepte. Le résultat est désormais connu.



Traduire le Coran en français est délicat pour un musulman. La question n'est pas linguistique. Car, même quand il maîtrise l'arabe et le français, le rapport du musulman au Coran se situe au delà de l'intellect. C'est un rapport spirituel qui mêle crainte et humilité face à la « Parole divine » .

« Le Prophète de l'islam » en cadeau à la France



Dans le cas de Muhammad Hamidullah, ce handicap n'existe pas. Originaire de la Principauté d'Hyderabad (dans l'Inde actuelle), il était un sujet de la Couronne britannique. Il échappe au « complexe du colonisé » dans son rapport à la langue française. Pour autant, une créature peut-elle traduire le Coran, la Parole du Créateur ?



La question continue de faire débat. Car « toute traduction est une trahison » , dit-on. Le musulman qui traduit le Coran prend ainsi un risque spirituel. Muhammad Hamidullah accepte ce risque. Il récence toutes les traductions du Coran existantes, dans toutes les langues, avec une mini biographie de chaque traducteur. Puis il glisse ce travail en introduction de son livre ! En 1959, il s'avère, qu'en France métropolitaine, Muhammad Hamidullah est le premier musulman à traduire le Coran.



En plus de l'ourdou, sa langue maternelle, Muhammad Hamidullah parlait arabe, allemand, anglais, français, turc et persan. Il lisait l'italien et l'espagnol. Il prenait ses notes personnelles en aljamiado qui consiste à écrire une langue étrangère avec des caractères arabes. Mais quand il décide d'écrire sa biographie du Prophète de l'islam, Prof. Hamidullah tient à l'écrire en français et dédie ce livre à la France.



Le Prophète de l'islam, sa vie, son œuvre est le fruit de trente années continues de recherches dans les sources islamiques et les sources modernes, dans plusieurs langues. Muhammad Hamidullah en fait un « cadeau à la France » , ce pays qui lui a offert l'hospitalité à un moment où il était un homme « qui a tout perdu et à qui il ne reste plus que sa plume » , écrit-il pour présenter son livre.



Muhammad Hamidullah était docteur es-philosophie de l'Université de Bonn (Allemagne). Il était aussi docteur es-lettres de l'Université de Paris, Sorbonne. Avant son exil français, il enseignait à l'université Osmania, son université d'origine. Il allait avoir 40 ans quand il prend une année sabbatique pour parfaire son étude du Coran à la Mosquée du Prophète à Médine.



Il obtint son diplôme de hafiz , sous la direction d'un maître certifié. Ce qui l'inscrit dans une lignée d'études et de mémorisation du Coran qui remonte jusqu'au Prophète. Il était octogénaire à Paris mais parlait de ce diplôme avec une pure joie d'enfant. « Plus prestigieux, à mes yeux, que tous les doctorats que j'ai soutenus » , disait-il avec fougue, non sans une certaine fierté.

Le français dans les mosquées Pourtant, quand il prenait la parole à la mosquée, Muhammad Hamidullah parlait français en France. A l'époque, son choix était paradoxal. Dans ces années 1960, le musulman de France était plutôt arabophone et la France était encore un pays colonial. Dans les années 1980, Muhammad Hamidullah tenait toujours sa ligne au risque de choquer. Pour ses proches, il fallait s'en souvenir et lui prévoir un traducteur en arabe !



Dans ce jeu que chacun savait idéologique, il arrivait que le traducteur hésite sur un mot, ou qu'il se méprenne sur une expression idiomatique. Muhammad Hamidullah volait alors à son secours. Il lui glissait l'expression en arabe. Mais il tenait à s'exprimer en français ; en tant que citoyen de France, parlant à d'autres citoyens de France, il n'allait pas changer de langue sous prétexte d'islam.



Lors d'une conférence, dans les années 1970, il se retrouva ainsi face à des travailleurs turcophones. Impossible de lui trouver un traducteur : il a dû faire sa causerie en turc. Cependant, à Istanbul, où il intervient trois mois par an comme professeur invité, il entretient son image de Français. Il donne ses conférences en français, en arabe, en anglais ou en allemand, selon le choix du traducteur disponible.



Lorsque le traducteur turc est en difficulté, Muhammad Hamidullah lui donne la phrase convenable en turc et reprend son propos dans la langue étrangère. Pour recruter un assistant à l'Université d'Istanbul, il choisit Salih Tuğ, parce qu'il est « le candidat qui maîtrise le mieux le français » , explique-t-il. Salih Tuğ finit sa carrière comme doyen de la prestigieuse faculté de théologie d'Istanbul.



Son investissement dans le Centre culturel islamique de France



Parmi eux, Abbas Safavian, qui sera doyen de la faculté de médecine de Téhéran et médecin personnel du Shah d'Iran. Citons aussi Haïdar Bammate, auteur de Visages de l'islam qui avait été Premier ministre du Daghestan avant l'invasion soviétique. Plus connu en France,



Dans une telle assemblée cosmopolite réunie au nom de l'islam, chaque réunion commence par une lecture de versets et des bénédictions sur le Prophète de l'islam. L'usage est aussi de communiquer en arabe par commodité parce que l'arabe est la langue de la civilisation islamique. Aussi, peut-être, par conviction religieuse : promouvoir la langue de la Parole divine fait partie des bonnes actions. C'était sans compter le militantisme de Muhammad Hamidullah pour l'usage du français.



En effet, dans cette équipe d'élite, Muhammad Hamidullah mène campagne pour imposer l'usage du français au CCI en France. Il en fait une affaire personnelle, exigeant que le sujet soit débattu en réunion. Puis, méthodique, il s'assure que la décision est inscrite dans le compte rendu de séance. C'est ainsi que, dans ces années 1950, le français est imposé à tous les membres du CCI, y compris aux Arabes.



La culture et la langue arabes du Prophète sont circonstancielles, pas consubstantielles à la foi islamique Pour Muhammad Hamidullah, l'islam n'est pas plus d'ailleurs que le christianisme. Pour lui, l'islam n'est pas plus arabe qu'elle n'est française. Il parle de l'islam comme d'une voie spirituelle, un cadeau que Dieu offre aux humains pour trouver leurs voies vers Lui. La culture et la langue arabes du Prophète sont circonstancielles, pas consubstantielles à la foi islamique.



Plus de 124 000 prophètes envoyés par Dieu pour nous guider, 315 livres révélés, Muhammad Hamidullah voit du « génie » dans les précautions que prend le Prophète de l'islam pour préserver le message qu'il reçoit. Pour lui, la langue du message ne vaut pas plus que le message. En ourdou, en arabe ou en français, l'essentiel se trouve dans ce que comprend le musulman.



Ainsi, Muhammad Hamidullah ne prétend pas traduire le Coran, il parle de « traduire le sens de versets » . D'où l'abondance de commentaires indispensables pour comprendre son travail. Il n'hésite pas à tisser des liens entre versets coraniques et versets bibliques pour prendre appui sur ce qui est déjà connu dans les monde francophone. Même pour « Allah » , il choisit « Dieu » . Ce que les gardiens des minarets arabes condamnent et qualifient de sacrilège de la part d'un savant musulman.



Historiquement, le premier traducteur du Coran est un proche compagnon du Prophète. Il traduit les sept versets de la sourate Al-Fatiha avec l'autorisation du Prophète. Muhammad Hamidullah rappelle ce fait dans Les musulmans (Ed. Beauchesne, 1971). Puis sans sombrer dans la polémique qu'il déteste, il justifie son choix : « Salman al-Fârisî, compagnon du Prophète, a traduit la sourate Al-Fatiha, où il se sert du mot khudâwand pour Allah » , dit-il. Salman a traduit la Fatiha en perse.

Un homme qui a su s'effacer derrière son œuvre Aujourd'hui, en France, le combat solitaire de Muhammad Hamidullah a fait du chemin. De nombreux imams font leur prêche du vendredi en français, sans complexe. Le parfum d'exotisme qui plaît tant aux arabophones devient une denrée rare. C'est un gain pour l'islam, une avancée pour les musulmans de France. L'exégèse du Coran en français a fait des progrès impressionnants.



Pour la conférencière Malika Dif, auteur de plusieurs livres sur l'islam et les musulmans, « Prof. Hamidullah est le premier cheikh qui nous a expliqué qu'on pouvait être à la fois musulmane et française » . Son rôle dans l'islam français est loin d'être connu. Sa traduction du Coran comme sa biographie du Prophète sont des indices. Mais son nom n'apparaît point.



Cela est une victoire du professeur. Car il a choisi d'éviter la célébrité pour servir l'islam en France. C'est un choix contestable, mais un choix délibéré, explicite et assumé qu'il a souvent exprimé. S'effacer derrière son œuvre n'était pas un vœux, mais un principe dans son engagement. « Ce que je fais en ce monde, c'est à Dieu de le juger et de me récompenser » , répond-t-il, par exemple, pour refuser le prix de la fondation Fayçal qu'on lui propose à la fin des années 1970.

Ne pas lâcher la France Encyclopédie de l'islam en Turquie. Il ne se laisse pas tenter car il ne veut pas lâcher Paris.



Depuis son décès, le 17 décembre 2002, ce grand défenseur de l'islam en français repose en Floride, au cimetière Chapel Hills Memory Gardens, à Jacksonville. Comme ses ancêtres hachémites, la tribu du Prophète, il aurait aimé être enterré à Médine. Mais, bien avant son départ aux Etats-Unis, il confiait à Mohamed Sarolodine son souhait d'être enterré en France, sa seconde patrie.



Il fut précurseur de la traduction du Coran en français. Il joue un rôle de pionnier dans le dialogue islamo-chrétien, bien avant Vatican II. Seul contre tous, Muhammad Hamidullah fut aussi l'un des premiers à installer le français dans les usages des mosquées de France. Il le fit avec courage, sans complexe et avec conscience. Douze ans après lui, les graines qu'il a semées ont partout fleuri.



Amara Bamba, président du collectif Muhammad Hamidullah, est enseignant, diplômé en anthropologie (EHESS-Paris). Il est l'auteur de Muhammad Hamidullah, un intellectuel musulman de France, à paraître.



