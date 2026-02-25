Ramadan et Carême - Jeûner pour (re)trouver sa liberté intérieure

Ainsi, on ne jeûne pas pour paraître méritant ou comme si on avait accompli une performance physique. À ce sujet, une tradition prophétique décrit parfaitement le cadre extrêmement intime que le jeûne pose, comme pour mieux entrer dans une communication avec le divin cachée, soustraite à tous les regards, car tout se joue à l’intérieur de nous. Le Prophète Muhammad dit en effet : « Dieu a dit : “Toutes les actions de l’être humain lui appartiennent, excepté le jeûne, car celui-ci m’appartient et c’est Moi qui en accorde la récompense. Le jeûneur délaisse pour Moi son désir charnel, sa nourriture et sa boisson. » Il dit aussi : « Le jeûne est (comme un) bouclier ; lorsque l’un de vous jeûne, qu’il s’abstienne donc de paroles indécentes et qu’il ne mette pas en colère. »



La tradition musulmane rapporte également ce propos d’Abdallah ibn Mas’ûd, illustre compagnon du Prophète : « Lorsque l’un d’entre vous jeûne, qu’il soit beau et coiffé. » C’est en substance ce que recommande également Jésus lorsqu’il nous met en garde contre l’ostentation religieuse : « Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leurs regards ; sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. (…) Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » (Matthieu 6:1 et 16-18)



Ces différents propos sont puissants car ils nous indiquent que, finalement, lorsqu’on pratique le jeûne, quelque chose de profond doit se produire en nous ; c’est la communion intime avec le divin. Elle dépasse toutes les apparences du monde, tous les jeux des égos en concurrence pour le pouvoir, les honneurs, la notoriété. Dans l’intimité du jeûne, je peux alors réellement comprendre l’adresse de Dieu à Samuel : « Mais le Seigneur dit à Samuel : “Ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Je le rejette. Il ne s’agit pas ici de ce que voient les hommes : les hommes voient ce qui leur saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur.” » (1 Sam. 16:7) à laquelle fait écho ce propos du prophète Muhammad : « Dieu ne regarde pas votre apparence physique ni vos formes, mais il regarde plutôt vos cœurs et vos actes. »