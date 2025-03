L'âme du mois du Ramadan selon la Tradition islamique

En évoluant dans le temps et dans l'espace, l'entité humaine commence par découvrir son monde sur terre, la dounia . Il se sert d'un outil que l'on nomme « ego ». Cet ego est personnel, il est individuel et chacun construit le sien dans ses interactions avec le monde (extérieur). Il bâtit une base de données sous la houlette d'un Compagnon mystique, un petit djinn nommé Qarin. Chacun traverse la dounia avec son Qarin. Même les prophètes de Dieu ont chacun leur Qarin. « J'ai soumis le mien » à Dieu, dit le Prophète de l'islam. Ainsi, lutter contre son Qarin c'est lutter contre son ego ; un combat perdu d'avance. Mieux vaut connaître le sien, le dompter, l'apprivoiser afin de l'utiliser. Un autre sujet...



L'être humain se forme dans un état dit « minéral » correspondant au stade fœtal. À sa naissance, le bébé humain commence le stade « animal » où le corps sert d'atelier à l'âme. L'on assied d'abord ses cinq sens : le toucher pour percevoir, le goût pour les saveurs, l'odorat pour les senteurs, l'ouïe pour les sons et la vue pour les formes et les couleurs ainsi que les mouvements. Ce stade dure six à sept années environ pour finir au stade dit « conscient » ou âge de la raison. Des choses bien connues !



Au cours de ce processus, certaines âmes vont s'identifier au corps. Ce sont des humains soucieux de leur sécurité, préoccupés par la satisfaction de leurs désirs, de leurs plaisirs individuels, etc. Ils sont les « cœurs morts » , dit le Prophète. Nous les nommons « âmes mortes » par opposition aux « âmes vivantes » qui suivent le processus sans s'identifier ni à leur ego, ni à leur entité génétique. De manière synthétique, les âmes mortes ont tendance à suivre leur bien-être personnel tandis que les âmes vivantes penchent vers l'éthique ; vers ce qui fait le plus grand bien au plus grand nombre.