Hommage à Muhammad Hamidullah, symbole du patrimoine de l'islam en France

Muhammed Hamidullah, Hoçam'dan Mektuplar

Muhammad Hamidullah, lettres de mon maître

Tayeb Chouiref a souvent publié sur la spiritualité en islam. Sa plume est à la fois utile et généreuse au service des francophones. Comme Muhammad Hamidullah, Tayeb Chouiref a traduit certains grands classiques de l'islam en français. Il a aussi publié sur la spiritualité dans l’œuvre de Hamidullah. Notre joie est grande de l'accueillir samedi 22 février pour partager ses données en hommage au professeur.Ihsan Süreyya Sirma est un intellectuel et universitaire turc, formé à la faculté de théologie d'Ankara et à La Sorbonne de Paris. Sa bibliographie fait penser à Hamidullah autant par le nombre de publications que la diversité du public visé. Professeur Sirma publie même des livres sur l'islam pour les enfants. Son éditeur, Beyan Yayinlari, est d’ailleurs l'éditeur de Hamidullah en Turquie. À Istanbul, Muhammad Hamidullah et Ihsan Süreyya Sirma sont connus par leurs écrits et leurs actions militantes. En 2006, le professeur Sirma a dirigé un symposium international dans la capitale économique de la Turquie. Sous le parrainage de Beyan Yayinlari, il avait alors réuni des collègues, des étudiants et des membres de la famille de Hamidullah. Tous les livres turcs de Hamidullah furent réédités. Ses traductions du Coran en français et en turc font partie du lot. Et Ihsan Süreyya Sirma a saisi cette occasion pour publier) ; un choix de 133 lettres reçues de Hamidullah.