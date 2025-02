Lettre aux artisans de Ramadan !

Le silence précède la tempête,Non pas celle qui déracine et brise,Mais celle qui rafraîchit et ravive,Celle qui emporte les cœurs vers leur Source,Celle qui fait plier les âmes en prière,Celle qui nettoie les âmes en errance.Les heures s’effacent, les minutes s’effacent, les secondes s’effacent…Et bientôt viendra Ramadan, ce grand rendez-vous,Où le ciel s’ouvre et la miséricorde ruisselle,Où l’appel au repentir fait frissonner les âmes assoiffées,Où les absents reviennent, les cœurs se purifient,Où la douleur du passé s’apaise dans les larmes du retour.Vous, gardiens de ce chapiteau,Vous, lanternes dressées dans la nuit,Vous, qui dressez la table pour les affamés de pardon,Vous, qui ouvrez la porte aux égarés de la vie,Vous, qui préparez la rencontre entre le serviteur et son Seigneur…Dieu vous a choisis pour être de ceux qui facilitent,Dieu vous a choisis pour être de ceux qui pansent les blessures,Dieu vous a choisis pour être de ceux qui éclairent le sentier,Et quel honneur plus grand que d’être au service de Ses créatures !Ne redoutez ni la fatigue, ni l’effort,Car celui qui se donne aux siens,Dieu se charge de son âme.Celui qui soulage un frère,Dieu soulage son cœur.Celui qui pave la route du repentir,Dieu a déjà pavé la sienne vers Lui.Vous êtes ces mains qui tendent,Vous êtes ces cœurs qui accueillent,Vous êtes ces bras qui réconcilient,Et en chaque sourire que vous susciterez,Se cache une lumière qui brillera pour vous dans l’éternité.Que ce mois soit un mois de réconciliation,Que ce chapiteau soit une arche de miséricorde,Que vos âmes s’élèvent à mesure que vous élevez les autres,Et qu’à la fin de ce voyage, vous soyez comptés parmi ceuxQue Dieu regarde avec amour et accueille en Sa proximité.Tenez bon, servez avec amour,Et laissez le ciel vous enseigner ce que seuls les serviteurs apprennent…Que Dieu vous bénisse et vous compte parmi les artisans du retour !*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Pour s'inscrire à notre newsletter gratuitement, c'est ici. Lire aussi :