Malika Kishwar : une reine musulmane indienne à Paris, pionnière du leadership féminin pour la paix

Malika Kishwar était la mère du dernier roi d’Awadh (le royaume d’Oud, en français), Wajid Ali Shah, et portait le titre honorifique de « Janab-e-Aliya Begum » , ou reine douairière. Lorsque ce royaume indien fut annexé de force par les Britanniques en 1856 et son fils exilé à Calcutta, elle entreprit un acte plein d’audace : défendre la cause de son royaume en Europe, auprès de la reine Victoria, qui avait en commun avec elle d’être mère et reine, même si leur culture les séparait.



Sa démarche diplomatique à Londres pour plaider auprès de la reine Victoria témoigne d’une détermination et d’un leadership exceptionnels pour une femme musulmane du XIXe siècle qui vivait dans l’espace clos du zenana , réservé aux femmes de la cour. Même si la presse britannique de l’époque se moqua de cette reine de petite taille, pratiquant la stricte séparation du regard ou pardah (rideau en langue ourdou) et accompagnée d’une suite d’environ 110 personnes. Malgré son courage, elle n’aura pas gain de cause, sera ridiculisée, méprisée et décidera alors de demander de l’aide aux Français.



Hélas, le destin de Malika Kishwar s’achève tragiquement lors de son voyage de retour vers l’Inde, qui prévoyait une visite spirituelle à La Mecque. Arrivée malade à Paris, elle y meurt le 24 janvier 1858.