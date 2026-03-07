Célébrer la Journée des droits des femmes le 8 mars : passer de la symbolique aux réalités

La Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars, est bien plus qu’une simple date dans le calendrier : elle est le fruit d’un combat politique et syndical, né au début du XXe siècle. Portée par des figures emblématiques comme Clara Zetkin et Rosa Luxemburg, cette journée s’enracine dans les luttes ouvrières et féministes pour l’égalité et la justice sociale. Elle rappelle que chaque droit acquis a été arrachée par des décennies de mobilisation, souvent dans l’adversité. Cette journée est un hommage à ces combats, mais aussi un rappel que l’émancipation des femmes est indissociable de la lutte pour une société plus juste.



Cependant, il est crucial de ne pas se contenter des symboles. Si des progrès ont été réalisés, ils restent inégaux et incomplets. Les lois sur l’égalité salariale ou la parité en politique existent, mais leur application varie considérablement selon les territoires et les milieux sociaux. Le 8 mars doit être l’occasion de transformer ces avancées en réalités tangibles pour toutes les femmes, sans exception. Il s’agit de garantir un accès effectif à l’éducation, à la santé, à un emploi décent et à une vie sans violence. C’est aussi l’opportunité de mesurer le chemin qui reste à parcourir, car les inégalités persistent, que ce soit dans les écarts salariaux, la sous-représentation dans les instances dirigeantes ou les violences qui frappent encore trop de femmes.