Tariq Ramadan réclame le report de son procès prévu en plein mois du Ramadan

« fondées sur des éléments nouveaux ».

« pas les garanties d’impartialité qu’impose l’équité de l’audience »

« son état de santé est déjà dégradé »

« physiquement et intellectuellement encore davantage »

« Il est particulièrement difficile de concevoir qu’un homme qui devra répondre d’accusations devant la cour criminelle départementale pendant près d’un mois soit interrogé durant la période de Ramadan, période durant laquelle il ne disposera certainement pas pleinement de toutes ses facultés, d’autant plus qu’il est affecté par la maladie »

« seul un renvoi permettra d’empêcher une atteinte irréversible à l’exercice effectif des droits de la défense »

« piège »

« trompé et manipulé la justice »