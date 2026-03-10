Ramadan et Carême - Jeûner par désir de Dieu

C’est ainsi que les humains sont des êtres en manque, dans une quête continue du bien-être, de ce qu’on pense représenter notre bonheur. Le désir humain, en soi, n’est pas mauvais, mais il peut se tromper d’horizon. Le problème qui surgit, ici, ne réside pas tant dans le fait que nous désirons trop, mais plutôt que nous désirons mal ; nous pouvons nous tromper sur l’objet de notre quête, et parfois nos désirs sont si dispersés qu’ils submergent notre corps et notre cœur. Le passage coranique suivant résume très bien cette question, lorsqu’il dit : « L’amour des choses qu’ils désirent a été enjolivé aux gens, comme les femmes, les enfants, les trésors thésaurisés d’or et d’argent, les chevaux de race, le bétail et les terres cultivées. Tout cela constitue la jouissance de ce monde. Mais la meilleure demeure se trouve auprès de Dieu. » (Coran 3:14) Le verbe « enjolivé » ayant un sujet indéterminé, certains commentateurs y ont vu cependant le caractère ambivalent du désir. L’être humain doit donc faire preuve de vigilance s’il ne veut pas se laisser submerger par une vague incontrôlée de désirs. La « meilleure demeure » , évoquée à la fin du passage, peut également être traduite de l’arabe par « refuge » et « repos » . C’est le havre de paix, le cocon protecteur, tel le sein maternel qui offre chaleur et quiétude à l’enfant désemparé ; telle est la position d’une personne croyante, apaisée en Dieu.



Dans sa lettre adressée aux Romains, l’apôtre Paul nous explique que vivre pour Dieu nécessite une libération du corps des désirs qui nous rendent esclaves, confinant ainsi au péché : « Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ? Certes non ! Ne savez-vous pas qu’en vous mettant au service de quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ? » (Romains 6:15-16) Paul dépeint un monde où règne encore l’injustice et la transgression. Il invite les croyant-e-s à témoigner de leur conviction et de leur liberté, dans l’attente de l’établissement de la Justice de Dieu sur terre. Libérée de l’enchaînement à ses désirs, la personne croyante montre qu’en son for intérieur, elle s’est livrée entièrement à Dieu par amour et obéissance, au-delà d’un simple conformisme à une loi contraignante.