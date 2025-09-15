Rentrée des classes : le maire de Lyon dépose plainte face à une haine « décomplexée » contre les musulmans

« Stupeur et effroi. Ce sont les mots qui me viennent en lisant les milliers de commentaires reçus depuis hier sous mes publications de rentrée scolaire »

« En premier lieu, j'apporte mon plein soutien à nos concitoyennes et concitoyens ciblés par cette déferlante raciste. Le rejet de l'autre, la stigmatisation et la provocation à la haine ne sont pas compatibles avec nos principes républicains. Les voir ainsi outragés est une violence insupportable

Je veux aussi dire mon soutien à toute l'équipe éducative. Cette haine virale et décomplexée me préoccupe. Alors je crois nécessaire de rappeler que le racisme doit être combattu partout, toujours, avec force et honnêteté. »