Rentrée des classes : le maire de Lyon dépose plainte face à une haine « décomplexée » contre les musulmans

Ne rien laisser passer. Le maire (EELV) Grégory Doucet a déposé plainte pour diffamation et injure publique auprès du procureur de la République après avoir reçu une flopée d’injures racistes et islamophobes sous une courte vidéo de rentrée des classes, rapporte vendredi 12 septembre la presse locale. Les images tournées le 1er septembre montrent l’élu écologiste accueillir des élèves pour leur premier jour d’école. Des parents d’élèves y sont vus dont des mères de famille musulmanes portant le voile, déclenchant alors des commentaires haineux.
Dès le lendemain de la rentrée des classes, Grégory Doucet s’était fendu d’un post sur ses réseaux sociaux pour dire son indignation. « Stupeur et effroi. Ce sont les mots qui me viennent en lisant les milliers de commentaires reçus depuis hier sous mes publications de rentrée scolaire », avait-il écrit.
« En premier lieu, j'apporte mon plein soutien à nos concitoyennes et concitoyens ciblés par cette déferlante raciste. Le rejet de l'autre, la stigmatisation et la provocation à la haine ne sont pas compatibles avec nos principes républicains. Les voir ainsi outragés est une violence insupportable, a-t-il affirmé. Je veux aussi dire mon soutien à toute l'équipe éducative. Cette haine virale et décomplexée me préoccupe. Alors je crois nécessaire de rappeler que le racisme doit être combattu partout, toujours, avec force et honnêteté. »
