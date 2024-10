Points de vue La difficulté avec une facilité, une promesse de Dieu Rédigé par Abdelali Nadimi | Mercredi 30 Octobre 2024 à 08:00









Bien que les circonstances puissent sembler négatives en apparence, la conclusion sera meilleure avec la permission de Dieu, comme indiqué dans le verset coranique : « Ne le considérez pas comme un mal pour vous, mais c’est un bien pour vous. » (Sourate La Lumière, verset 11) Cet enseignement est illustré à travers de nombreux récits dans le Coran et la vie des Prophètes. Des événements successifs et des épreuves constantes peuvent semer le désespoir. Cependant, le croyant avisé sait que chaque mouvement dans l’univers n’existe qu’avec la permission de Dieu et que ce qui se passe dans le monde n’est rien d’autre que des manifestations de Ses épreuves pour l’humanité.Bien que les circonstances puissent sembler négatives en apparence, la conclusion sera meilleure avec la permission de Dieu, comme indiqué dans le verset coranique :(Sourate La Lumière, verset 11) Cet enseignement est illustré à travers de nombreux récits dans le Coran et la vie des Prophètes.

Des exemples de patience et de confiance en Dieu Le récit de Talout et Jalout (Saül et Goliath) illustre comment une situation qui semble désavantageuse peut, avec la permission de Dieu, se transformer en victoire. Talout, avec une petite armée de croyants sincères, a affronté l’immense armée de Jalout. Les circonstances semblaient désespérées, mais les croyants étaient convaincus que leur destin était entre les mains de Dieu. Grâce à la foi et au courage de leur jeune combattant Daoud (David, paix sur lui), ils ont remporté la victoire contre Jalout. Ce récit (Coran, sourate La Vache, versets 246 à 251) est un exemple fort que la patience et la confiance en Dieu dans les moments les plus difficiles peuvent mener à une grande victoire.



On peut citer encore l’exemple du Prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et de ses compagnons qui ont vécu de nombreuses épreuves, notamment la persécution des Quraysh à La Mecque, le boycott économique, les attaques et les guerres. L’une des épreuves les plus marquantes fut l’accord de Hudaybiyya. Cet accord semblait être défavorable aux croyants qui, initialement en route vers La Mecque pour effectuer la omra (petit pèlerinage), furent empêchés d’entrer par les Quraysh. Cependant, Dieu a révélé par la suite que ce traité était une grande victoire (Coran, sourate La Victoire, verset 1). Il a conduit à une période de dix années de paix qui a permis l’expansion de l’islam et, peu de temps après, la conquête de La Mecque sans effusion de sang. Cela montre que ce qui semble être une épreuve négative ou une défaite apparente peut en réalité être une opportunité de croissance et d’ouverture.

Avec la difficulté, il y a toujours une facilité ! Dieu ne nous enseigne-t-il pas dans le Coran : « Avec la difficulté est, certes, une facilité ! » ? (Sourate L’ouverture, verset 6). Lorsque l’on y réfléchit, toute situation, aussi difficile soit-elle, finit inévitablement par avoir une issue. Après les larmes vient le sourire, et après l’inquiétude vient la tranquillité. Le Prophète Yusuf (Joseph, paix sur lui), est un autre exemple de cette promesse : trahi, vendu, emprisonné, il a su rester patient et confiant en Dieu. Dieu lui accorda la facilité : il sortit de prison, fût nommé ministre en Égypte et retrouva sa famille dans la paix et la réconciliation.



Les nuages les plus sombres donnent souvent naissance aux plus beaux rayons de soleil. La tristesse ne dure jamais éternellement et, après chaque difficulté, vient toujours la délivrance. Garder à l’esprit que l’issue arrivera inévitablement, aide les croyants à renforcer leur patience et leur endurance.



Surmonter les épreuves est une expression éloquente de cette facilité qui accompagne la difficulté. En effet, selon Sûhayb Ibn Sinan, le Prophète a dit, selon un hadith rapporté par Muslim : « La situation du croyant est vraiment étonnante ! Tout ce qui le concerne est un bien pour lui : s’il est touché par un malheur, il fait preuve de patience, cela lui est bénéfique ; et lorsqu’il se trouve dans un moment de joie, il se montre reconnaissant envers Dieu, cela lui est également bénéfique. Cette attitude n’est réservée qu’au croyant. »



Certes, au cours de sa vie, l’homme est l’objet d’afflictions et de malheurs, car la vie est faite de joie et de tristesse, de choses aimées et d’autres détestées, de bienfaits et d’épreuves, de difficultés et d’aisance, de paix et de peur, de santé et de maladie. Le croyant pieux sait que le bonheur et le malheur sont deux chemins menant à deux vertus : l’endurance et la gratitude. S’il est touché par un bonheur, il remercie le Donneur des biens ; et s’Il lui reprend ce qu’Il lui a donné, il endure du mieux possible sans désarroi ni inquiétude.

La prière et l’invocation comme leviers spirituels Dieu, exalté soit Son Nom, nous enseigne dans le Coran : « Et cherchez secours dans l’endurance et la prière. » (Sourate La Vache, verset 45) Face aux épreuves et à la tristesse, nous sommes appelés à faire preuve de patience, évitant ainsi le désespoir et la frustration.



Au lieu de cela, orientons-nous vers la réflexion et mettons-nous en action pour surmonter ces difficultés, en comptant sur l’appui spirituel que procurent les invocations, à l’instar du Prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui, lorsqu’il se rendit à Taïf pour inviter les habitants à l’islam, fut rejeté avec mépris et agressé. Malgré cette situation douloureuse, il s’est tourné vers Dieu dans la prière, exprimant sa faiblesse tout en demandant le soutien divin. Ce moment d’invocation intense a montré sa confiance totale en Dieu, même face à la plus grande adversité. Peu de temps après, Dieu lui accorda des soutiens et ouvrit la voie à une communauté plus forte à Médine.

« L’invocation est l’essence de l’adoration. » L’invocation nous rappelle que Dieu est toujours proche et attentif à nos besoins, et qu’aucune difficulté ne peut être surmontée sans Son aide. Lorsque nous faisons face à des moments difficiles, le simple acte de demander à Dieu nous donne une force intérieure et une perspective différente nous permettant de voir les épreuves comme des opportunités de grandir spirituellement. « Et lorsque Mes serviteurs t’interrogent sur Moi, alors Je suis tout proche : Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils répondent donc à Mon appel et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés. » (Coran, sourate La Vache, verset 186)



En effet, plus précisément, Dieu promet de répondre aux invocations, comme nous l’enseigne le Prophète, paix et salut sur lui : « Tout musulman qui invoque Dieu avec une invocation qui ne contient pas de péché ni de rupture des liens de parenté, Dieu lui accorde l’une de trois choses : soit son invocation est exaucée dans l’immédiat, soit elle lui est réservée pour la vie dernière, soit un mal équivalent lui est détourné. » Les Compagnons dirent : « Alors nous allons en faire davantage ! » Il répondit : « Dieu donne encore plus. » (Hadith rapporté par l’Imam Ahmed et Tirmidhi)



Le Prophète dit aussi, selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim : « L’invocation de l’un de vous est exaucée tant qu’il ne se précipite pas en disant : ‘‘J’ai invoqué, mais je n’ai pas été exaucé’’. »



« Et cherchez secours dans l’endurance et la prière » est un rappel puissant que, face aux épreuves, les croyants ont un refuge : la patience et la prière. La patience permet d’accepter les circonstances sans tomber dans la frustration et le désespoir, tandis que la prière renforce la relation avec Dieu, donne de l’espoir, et apporte la paix intérieure. Ces deux éléments, combinés avec l’invocation sincère, constituent un chemin sûr pour surmonter les épreuves de la vie et voir, avec la permission de Dieu, une issue positive après chaque difficulté.



Ainsi, avec chaque difficulté se trouve une facilité. Restons fermes dans notre foi, persévérons dans l’invocation, et gardons confiance en la promesse de Dieu. Que nos cœurs demeurent inébranlables face aux épreuves, et que nos âmes trouvent réconfort dans la certitude que l’issue appartient à Dieu seul.



*****

Première parution sur le



Lire aussi :

Comment vivre une épreuve ?

Le comportement du musulman face à l’adversité. Quelques enseignements prophétiques et clés pour en sortir renforcé

https://www.saphirnews.com/Le-comportement-du-musulman-face-a-l-adversite-Quelques-enseignements-prophetiques-et-cles-pour-en-sortir-renforce_a14241.html En plus de la patience et de la prière, l’invocation est une partie essentielle de la réponse aux épreuves. Le Prophète a dit, selon un hadith rapporté par Tirmidhi :L’invocation nous rappelle que Dieu est toujours proche et attentif à nos besoins, et qu’aucune difficulté ne peut être surmontée sans Son aide. Lorsque nous faisons face à des moments difficiles, le simple acte de demander à Dieu nous donne une force intérieure et une perspective différente nous permettant de voir les épreuves comme des opportunités de grandir spirituellement.(Coran, sourate La Vache, verset 186)En effet, plus précisément, Dieu promet de répondre aux invocations, comme nous l’enseigne le Prophète, paix et salut sur lui :Les Compagnons dirent :Il répondit :(Hadith rapporté par l’Imam Ahmed et Tirmidhi)Le Prophète dit aussi, selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim :est un rappel puissant que, face aux épreuves, les croyants ont un refuge : la patience et la prière. La patience permet d’accepter les circonstances sans tomber dans la frustration et le désespoir, tandis que la prière renforce la relation avec Dieu, donne de l’espoir, et apporte la paix intérieure. Ces deux éléments, combinés avec l’invocation sincère, constituent un chemin sûr pour surmonter les épreuves de la vie et voir, avec la permission de Dieu, une issue positive après chaque difficulté.Ainsi, avec chaque difficulté se trouve une facilité. Restons fermes dans notre foi, persévérons dans l’invocation, et gardons confiance en la promesse de Dieu. Que nos cœurs demeurent inébranlables face aux épreuves, et que nos âmes trouvent réconfort dans la certitude que l’issue appartient à Dieu seul.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :Le comportement du musulman face à l’adversité. Quelques enseignements prophétiques et clés pour en sortir renforcéhttps://www.saphirnews.com/Le-comportement-du-musulman-face-a-l-adversite-Quelques-enseignements-prophetiques-et-cles-pour-en-sortir-renforce_a14241.html







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !