Le démocrate Zohran Mamdani élu maire de New York

La victoire est désormais officielle : le candidat démocrate Zohran Mamdani a remporté, mardi 4 novembre, les élections municipales à New York. Le grand favori de ce scrutin, opposant à Donald Trump, a obtenu 50,4 % des voix face à son principal rival, Andrew Cuomo (41,6 %).
L'ex-gouverneur de l'Etat de New York, qui s'était présenté sous l'étiquette indépendante après qu'il a perdu l'investiture démocrate en juin dernier, avait reçu le soutien du président américain, qui n'a pas manqué de mots durs pour qualifier Zohran Mamdani pendant la campagne. Le Républicain Curtis Silwa n'a, quant à lui, obtenu que 7,1 % des suffrages.
Le jeune élu, âgé de 34 ans, fervent partisan de la cause palestinienne, deviendra ainsi au 1er janvier 2026 le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis.
