Monde Élections à New York : Zohran Mamdani, un candidat atypique, anti-Trump et fier d'être musulman Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Jeudi 30 Octobre 2025

Zohran Mamdani est la sensation politique du moment à New York. Candidat à gauche du parti démocrate, il a su conquérir le cœur de milliers de concitoyens en quête de changement dans la ville-monde. Parviendra-t-il à devenir le plus jeune et le premier maire musulman de l'une des plus grandes mégalopoles occidentales ? Portrait.







Zohran Mamdani sera-t-il le prochain maire de New York ? Encore inconnu des Americains jusqu'il y a quelques mois, c'est le grand favori des élections municipales qui livreront le verdict mardi 4 novembre. Tout juste âgé de 34 ans, ce membre de l'Assemblée de l'État de New York, élu depuis 2020, a remporté l'investiture démocrate lors d'une primaire du parti en juin dernier, au nez et à la barbe d'Andrew Cuomo, 67 ans. L'ex-gouverneur de l'Etat, figure de l'establishment démocrate, n'a que peu goûté a cette défaite : il poursuit aujourd'hui la course électorale sous l'étiquette indépendante. Il s'agit, pour Zohran Mamdani, de son principal challenger, le candidat républicain Curtis Sliwa n'étant crédité que d'environ 15 à 20 % des suffrages selon les sondages. Le favori culmine, quant à lui, à environ 45 %, soit 15 points de plus qu'Andrew Cuomo. Classé à gauche du Parti démocrate, soutenu par Bernie Sanders, Zohran Mamdani bouscule son propre camp. Sa victoire pourrait ainsi représenter un tournant pour une gauche américaine en pleine recomposition après la cinglante défaite démocrate aux élections présidentielles de 2024. Une hantise pour Donald Trump : il ne mâche pas ses mots pour qualifier son opposant local, « un fou communiste à 100 % » . En plus de l'étiquette politique que le président vomit, le jeune élu porte haut les couleurs du multiculturalisme américain dans son identité.

Une identité musulmans assumée Né en Ouganda de parents indiens, le jeune homme politique, d'obédience chiite, assume ouvertement son identité musulmane, ce qui irrite les partisans du mouvement MAGA ( Make America great again ) qui affichent des idées ultraconservateurs, nationalistes et racistes. Arrivé à l'âge de 7 ans aux États-Unis avec sa famille, Zohran Mamdani est naturalisé depuis 2018. Lui, qui avait tenté par le passé de percer dans le rap, incarne tout ce que ces militants trumpistes rejettent, lui valant une campagne de haine islamophobe de ses adversaires.



Devant une mosquée du Bronx vendredi 24 octobre, il a défendu son appartenance à la foi musulmane et a critiqué ses opposants pour avoir mis « la haine au premier plan » des débats plutôt que les programmes, soulignant que leur islamophobie l'affectait non seulement lui mais aussi un million de ses concitoyens new-yorkais musulmans.



En réponse à ceux qui l'imagine se réjouir d'un « nouveau 11-Septembre » s'il devait se produire, il a raconté, ému aux larmes, comment sa tante avait cessé de prendre le métro de New York après les attentats, de peur d'être attaquée en raison de son voile. « Le rêve de chaque musulman est simplement d'être traité comme n'importe quel autre New Yorkais, et pourtant, on nous a trop longtemps dit de demander moins que cela et de nous contenter du peu que nous recevons » , a-t-il déclaré. « Je ne changerai ni qui je suis, ni ma façon de manger, ni la foi que je suis fier de professer. Mais il y a une chose que je changerai : je ne me chercherai plus dans l’ombre. Je me trouverai dans la lumière. »

Rendre New York plus abordable pour tous « abordable » . A cette fin, il promet de mettre en place un service de bus gratuit dans toute la ville, d'encadrer les loyers, d'ouvrir des épiceries low cost gérées par la ville ou encore d'instaurer un système de garde universel pour les enfants de moins de trois ans. Ces actions, Zohran Mamdani entend notamment les financer en augmentant l'impôt sur les revenus des personnes gagnant plus d'un million de dollars par an.



Fervent défenseur de la cause palestinienne depuis ses années étudiantes, soutien de



La fin de campagne est bien mouvementée, mais Zohran Mamdani est bien parti pour succéder au maire démocrate Eric Adams, un ancien policier élu en 2021 et ayant abandonné la course électorale fin septembre face aux lourdes accusations de corruption et de financement illégal de campagne. Ce dernier a octroyé son soutien à Andrew Cuomo. Un soutien qui ne devrait pas changer la donne tant le maire sortant est devenu impopulaire. En se rapprochant d'une victoire historique, Zohran Mamdani se prend à rêver, ses soutiens aussi, pour donner à New York un visage à l'opposé de celui que renvoit actuellement l'Amérique trumpiste. Son programme, bien ancré à gauche, est principalement axé sur son désir de rendre New York, l'une des villes les plus chères au monde,. A cette fin, il promet de mettre en place un service de bus gratuit dans toute la ville, d'encadrer les loyers, d'ouvrir des épiceries low cost gérées par la ville ou encore d'instaurer un système de garde universel pour les enfants de moins de trois ans. Ces actions, Zohran Mamdani entend notamment les financer en augmentant l'impôt sur les revenus des personnes gagnant plus d'un million de dollars par an.Fervent défenseur de la cause palestinienne depuis ses années étudiantes, soutien de la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) contre Israël, dans une mégalopole qui compte la plus large population juive en dehors d'Israël (un million), il suscite l'ire des organisations pro-israéliennes qui l'accusent d'alimenter l'antisémitisme au nom de l'antisionisme. Une accusation qu'il ne cesse de rejeter avec la plus grande force, engageant des rencontres avec des groupes juifs et assurant vouloir lutter contre toutes les formes de haine et de discrimination. Sa position détonne dans les rangs même des Démocrates dont l'establishment est connu pour être davantage pro-israélien.La fin de campagne est bien mouvementée, mais Zohran Mamdani est bien parti pour succéder au maire démocrate Eric Adams, un ancien policier élu en 2021 et ayant abandonné la course électorale fin septembre face aux lourdes accusations de corruption et de financement illégal de campagne. Ce dernier a octroyé son soutien à Andrew Cuomo. Un soutien qui ne devrait pas changer la donne tant le maire sortant est devenu impopulaire. En se rapprochant d'une victoire historique, Zohran Mamdani se prend à rêver, ses soutiens aussi, pour donner à New York un visage à l'opposé de celui que renvoit actuellement l'Amérique trumpiste.



