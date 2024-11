Présidentielle américaine 2024 : le tacle des musulmans contre les démocrates, « seuls responsables » de leur défaite face à Donald Trump

swing states

Donald Trump est de retour aux affaires. L’ancien locataire de la Maison Blanche reprendra son fauteuil de président des Etats-Unis, à son investiture en janvier 2025, après avoir été élu, mardi 5 novembre, face à Kamala Harris. La défaite de la candidate démocrate est cinglante, au regard des résultats dans les Etats-clés () tombés dans l’escarcelle des Républicains.Sur ces sept Etats si convoités, trois faisaient partie du: le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan. Historiquement démocrates, ils ont basculé dans le camp républicain, d’abord en 2016 lors de l'élection qui a vu s’affronter Donald Trump et Hillary Clinton, avant de revenir dans le giron démocrate en 2020 avec la victoire de Joe Biden. Quatre ans après, les espoirs placés en ces Etats par Kamala Harris ont été vite douchés et ladans l’histoire américaine, revendiquée par les Républicains, est nette.Dans le Michigan réside une des plus fortes communautés arabo-musulmanes des Etats-Unis. Cet électorat, acquis durant deux décennies au camp démocrate, a choisi de tourner le dos au parti qu’il avait aidé à revenir au pouvoir en 2020. Kamala Harris a payé cher la déception et la colère des électeurs arabes et musulmans dans la gestion par l’administration Biden du conflit au Proche-Orient. Nombre d'entre eux se sont d'ailleurs tournés vers la candidate juive pro-palestinienne Jill Stein, qui appelle ouvertement à des sanctions contre Israël.