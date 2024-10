Présidentielle américaine 2024 : des musulmans en soutien à Trump, Harris face au danger de l'abstention

swing states

« Abandon Biden »

« soutien aveugle »

Le Michigan fait partie de ces Etats-clés () qui peut faire basculer les résultats de l'élection présidentielle en faveur des Démocrates ou des Républicains. Or cet Etat fait partie de ceux qui abritent les plus importantes communautés arabes et musulmanes du pays. Alors que le vote des électeurs musulmans était historiquement acquis aux Démocrates, l'inaltérable soutien apporté par l'administration Biden au gouvernement israélien dans sa terrible guerre à Gaza a changé la donne. Après la campagne « Abandon Harris » lancée par des leaders musulmans en août après l'investiture de la vice-présidente a signé un basculement qui pourrait signer la perte du Parti démocrate. Aucun virage républicain des Américains musulmans n'est pour autant en vue, ces derniers étant massivement conscients du danger que représente la réélection de Trump pour eux-mêmes et, plus largement, pour les minorités et la société.La perspective d'un tel danger ne profite cependant pas à Kamala Harris, qui demeure au coude-à-coude avec son principal rival dans les sondages à moins d'une semaine du scrutin. Elle a même plutôt tendance à profiter à des candidats indépendants en lice comme Cornel West et Jill Stein du Parti vert, qui ont ouvertement dénoncé les massacres à Gaza. S'ils sont crédités d'à peine 1 % des suffrages et qu'ils n'ont donc aucune chance d'être élus, ce seront tout de même des voix essentielles qui manqueront aux Démocrates.Si Emgage Action a fini, fin septembre, par soutenir la candidate, plusieurs autres organisations musulmanes comme le Conseil musulman des affaires publiques (MPAC) ont choisi de ne pas se positionner pour cette élection, se contentant d'appeler les musulmans à se rendre aux urnes. D'autres assument d'être dans le ni-ni, à l'image du Comité d'action politique arabo-américain (AAPAC), qui a toujours apporté son soutien aux Démocrates, a annoncé mi-octobre qu'il ne soutiendra aucun des deux principaux candidats, une première depuis 1998, en raison de leurà Israël dans ses opérations militaires contre Gaza et le Liban.Plus qu'à aucune autre élection présidentielle, le vote des électeurs arabes et musulmans pourrait cette année s'avérer décisif. Kamala Harris devra donc jouer des pieds et des mains pour tenter de persuader les indécis et de reconquérir les déçus, également plus nombreux que par le passé parmi les Afro-américaine et les Latino-Américains.