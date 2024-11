Sur le vif Présidentielle américaine 2024 : une « victoire politique jamais vue » revendiquée par Donald Trump Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 6 Novembre 2024 à 10:05









A ce stade, Donald Trump a remporté le vote de 267 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gagner. Il a également remporté trois Etats-clés ( swing states ) sur sept. L'écart de voix s'est creusé avec sa rivale démocrate Kamala Harris au point où la vice-présidente se prépare selon toute vraisemblance à reconnaître sa defaite.



C'est « une victoire politique jamais vue dans notre pays » , a assuré le candidat républicain devant ses supporters en Floride. « Nous avons écrit l'Histoire » , a-t-il ajouté.



Sans attendre les résultats définitifs, de très nombreux chefs d'Etat ont salué, mercredi 6 novembre, la victoire de Donald Trump. Emmanuel Macron a félicité le milliardaire pour sa victoire. « Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité » , a-t-il fait savoir sur X.



