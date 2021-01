Etats-Unis : Joe Biden président, la fin du Muslim Ban actée

« Un jour nouveau se lève sur l’Amérique. »

« En tant que président, je travaillerai avec vous pour retirer le poison de la haine de notre société afin d'honorer vos contributions et de rechercher vos idées. Mon administration ressemblera à l'Amérique, avec des Américains musulmans servant à tous les niveaux »

Joe Biden a bel et bien l’intention d'abroger plusieurs des mesures emblématiques prises par Donald Trump pendant son mandat. Alors que son investiture est prévue mercredi 20 janvier à midi heure locale (18h à Paris) à Washington aux côtés de sa vice-présidente Kamala Harris, son nouveau chef de cabinet Rob Klain a confirmé, dans un mémo rendu public samedi 16 janvier, que la nouvelle administration lancera dans les dix prochains jours une vague de mesures pour annuler certaines décisions politiques prises par l'administration Trump.Plusieurs d'entre elles seront abrogées dès son investiture. Parmi elles, figure le très décrié Muslim Ban, le décret discriminatoire instauré en 2018 et interdisant l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de six pays à majorité musulmane. Cette mesure, qui avait provoqué l’indignation des Américains de confession musulmane et bien au-delà, avait été dénoncé à de nombreuses reprises par le camp démocrate, y compris par le candidat Biden qui, pendant sa campagne électorale , avait promis d’y mettre un terme., avait déclaré Joe Biden en octobre 2020 à l’intention des Américains musulmans. Le Muslim Ban n’est pas la seule décision politique de l’administration Trump que Joe Biden compte mettre fin. Le nouveau président a prévu de mettre en place une nouvelle gestion de la crise sanitaire du Covid-19 , qui a tué plus de 400 000 Américains et a assuré qu’il ferait vacciner 100 millions de personnes au cours des 100 premiers jours de son mandat. Il s'est aussi engagé à faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et, dans un autre domaine, à suspendre les travaux de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique et son financement grâce au budget du Pentagone.