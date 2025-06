Formation théologique : l'IESH de Château-Chinon face à la menace d'une dissolution

L’Institut européen des sciences humaines (IESH) est, ces dernières années, dans le viseur des autorités. Le rapport consacré à « l’islamisme politique » en France n’a pas épargné ce centre réputé de formation théologique, aujourd’hui sérieusement égratigné pour ses liens présumés avec les Frères musulmans.Plusieurs mois après une perquisition menée au siège pour des soupçons de non-déclaration de financements en provenance du Qatar, l’IESH dont le siège est à Saint-Léger-de-Fougeret, près de Château-Chinon, dans la Nièvre, est menacé d’une dissolution administrative. Un projet parvenu à l’association après que les ministres de l'intérieur et de l'Economie et des Finances ont décidé, par arrêté en date du 16 juin, de geler les avoirs de l’institut pour une durée de six mois. Les ressources et fonds économiques personnels appartenant à deux de ses dirigeants, Saïd Bouhdifi et Mohamed Karmous, ont également été gelés pour une durée similaire.