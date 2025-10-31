Huit mois après son incendie, la menace plane sur la mosquée de Jargeau

« Plus de camii (mosquée en turc, ndlr) à Jargeau !! Pas la peine d'en refaire une elle brûlera vite comme les prochaines. » Huit mois après l'incendie de la mosquée de Jargeau, dans le Loiret, une menace explicite visant le lieu de culte musulman a poussé ses responsables à déposer, mercredi 29 octobre, une plainte.
Cette menace amplifie l'inquiétude de l'Association franco-turque de Jargeau, alors que l'enquête sur l'incendie n'a jusqu'ici pas permis d'identifier des suspects. Par ailleurs, plusieurs actes et menaces avaient déjà visé la mosquée avant le feu ayant ravagé les lieux en février dernier, peu avant le mois du Ramadan. « A ce jour, les plaintes déposées n'ont pas encore permis d'identifier et de condamner les auteurs de ces crimes et délits », a dénoncé l'avocat de l'association, Me Allan Cengiz-Pereira.
Le Conseil français du culte musulman (CDCM) a dénoncé, vendredi 31 octobre, « une banalisation inquiétante du discours islamophobe » qui fait le lit de la haine. « La faiblesse des condamnations prononcées – principalement des peines avec sursis ou purgées à domicile – constitue, pour beaucoup, une profonde déception et un inquiétant message d’impunité », a appuyé également l'instance.
L'association souhaite « que toute la lumière soit faite sur ces infractions qui portent gravement atteinte à la cohésion nationale », a signifié l'avocat, rappelant que les actes antimusulmans ont augmenté de 75 % au cours du 1er semestre 2025. « Ce phénomène appelle une mobilisation totale des pouvoirs publics. La lutte contre l'islamophobie doit devenir une priorité, au même titre que toutes les formes de haine religieuse. »
Lire aussi :
Montpellier : des tags islamophobes sur la mosquée Ibn Sina du Petit-Bard
Islamophobie dans le Loiret : ce que révèle une étude inédite réalisée auprès de fidèles des mosquées
Incendie de la mosquée de Jargeau : pourquoi la piste criminelle est désormais privilégiée
A Jargeau, une mosquée dévastée par un incendie qui secoue les musulmans avant Ramadan
Cette menace amplifie l'inquiétude de l'Association franco-turque de Jargeau, alors que l'enquête sur l'incendie n'a jusqu'ici pas permis d'identifier des suspects. Par ailleurs, plusieurs actes et menaces avaient déjà visé la mosquée avant le feu ayant ravagé les lieux en février dernier, peu avant le mois du Ramadan. « A ce jour, les plaintes déposées n'ont pas encore permis d'identifier et de condamner les auteurs de ces crimes et délits », a dénoncé l'avocat de l'association, Me Allan Cengiz-Pereira.
Le Conseil français du culte musulman (CDCM) a dénoncé, vendredi 31 octobre, « une banalisation inquiétante du discours islamophobe » qui fait le lit de la haine. « La faiblesse des condamnations prononcées – principalement des peines avec sursis ou purgées à domicile – constitue, pour beaucoup, une profonde déception et un inquiétant message d’impunité », a appuyé également l'instance.
L'association souhaite « que toute la lumière soit faite sur ces infractions qui portent gravement atteinte à la cohésion nationale », a signifié l'avocat, rappelant que les actes antimusulmans ont augmenté de 75 % au cours du 1er semestre 2025. « Ce phénomène appelle une mobilisation totale des pouvoirs publics. La lutte contre l'islamophobie doit devenir une priorité, au même titre que toutes les formes de haine religieuse. »
Lire aussi :
Montpellier : des tags islamophobes sur la mosquée Ibn Sina du Petit-Bard
Islamophobie dans le Loiret : ce que révèle une étude inédite réalisée auprès de fidèles des mosquées
Incendie de la mosquée de Jargeau : pourquoi la piste criminelle est désormais privilégiée
A Jargeau, une mosquée dévastée par un incendie qui secoue les musulmans avant Ramadan