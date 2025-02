Société A Jargeau, une mosquée dévastée par un incendie qui secoue les musulmans avant Ramadan Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 26 Février 2025 à 16:45

Une salle de prière musulmane à Jargeau, dans le Loiret, a été détruite par un incendie dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février. Si les circonstances de ce sinistre restent encore à éclaircir, la peur s'est installée auprès des responsables de l'association et de leurs fidèles.







Selon les premiers éléments, le feu serait parti de la salle de prière avant de se propager à l’ensemble du bâtiment. Il aura fallu déployer de gros moyens pour parvenir à éteindre le feu. La maire de Jargeau, Sophie Heron, s’est rendue sur place pour apporter son soutien à l’association et à ses fidèles, sous le choc.



Pour l’heure, les causes de l’incendie ne sont pas encore connues. Aucune piste n’est écartée. Néanmoins, les responsables de l’association, affiliée à l’Union des affaires culturelles turco-islamiques (DITIB) France, s’inquiètent d’un probable acte de haine islamophobe. L'incendie s'est déclaré vers 1h30 du matin, peu après le départ des derniers visiteurs, souligne un membre du bureau auprès de « felon » avait été inscrit. Vite effacé des vitres, il reste néanmoins gravé dans la mémoire des responsables.



Une lettre menaçante avait aussi été reçue par l’association un an plus tôt. Au cours du mois du Ramadan 2024, plusieurs mosquées de métropole orléanaise avaient reçues des A quelques jours du mois du Ramadan, l’association culturelle franco-turque de Jargeau, gestionnaire d’une salle de prière musulmane dans cette commune du Loiret, près d’Orléans, fait face à une catastrophe. Un incendie a complètement ravagé le lieu de culte dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février. Aucun blessé n’est à dénombrer mais les dégâts sont très lourds.Selon les premiers éléments, le feu serait parti de la salle de prière avant de se propager à l’ensemble du bâtiment. Il aura fallu déployer de gros moyens pour parvenir à éteindre le feu. La maire de Jargeau, Sophie Heron, s’est rendue sur place pour apporter son soutien à l’association et à ses fidèles, sous le choc.Pour l’heure, les causes de l’incendie ne sont pas encore connues. Aucune piste n’est écartée. Néanmoins, les responsables de l’association, affiliée à l’Union des affaires culturelles turco-islamiques (DITIB) France, s’inquiètent d’un probable acte de haine islamophobe. L'incendie s'est déclaré vers 1h30 du matin, peu après le départ des derniers visiteurs, souligne un membre du bureau auprès de France Bleu. Par ailleurs, tous ont en tête les tags injurieux découverts début février sur les vitres de l’édifice. Le termeavait été inscrit. Vite effacé des vitres, il reste néanmoins gravé dans la mémoire des responsables.Une lettre menaçante avait aussi été reçue par l’association un an plus tôt. Au cours du mois du Ramadan 2024, plusieurs mosquées de métropole orléanaise avaient reçues des courriers à caractère islamophobe.

Les premières réactions « criminel » . Parlant d’un « incendie volontaire » dans un communiqué transmis à la rédaction mercredi 26 février, l’organe a exprimé sa « vive indignation » face à ce qui n'est pas seulement « une attaque contre une communauté mais une atteinte directe aux valeurs fondamentales de notre République : la liberté, l’égalité et la fraternité » .



« Face à la haine, notre réponse doit être celle de la solidarité, de la dignité et du dialogue » , a ajouté le CFCM, qui exprime sa « profonde gratitude aux habitants de Jargeau et à tous ceux qui ont manifesté leur soutien en ces moments difficiles ». « Votre solidarité est la preuve que l’unité et la tolérance triomphent toujours face à l’adversité » , conclut-il.



Le député du Loiret (EELV) Emmanuel Duplessy a aussi apporté « tout (son) soutien républicain à la communauté musulmane de Jargeau ». « L'incendie fait suite à des tags injurieux et courriers de menace. (…) La liberté de croyance et de culte est un principe fondamental et la sécurisation des lieux de cultes reste un enjeu majeur. D'autant plus que l'appartenance à la communauté nationale et l'égalité des droits de nombre de concitoyens est remise en cause du fait de leur religion, et cela à quelques jours du Ramadan » , a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.



Tout en exprimant son « immense consternation » face à l’incendie, la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG) France se veut plus prudente. « Face à un tel drame, l’émotion est légitime, mais il est crucial de ne pas céder à la colère ni aux provocations. Nous devons faire confiance aux forces de l’ordre et aux autorités compétentes pour faire toute la lumière sur les causes de cet incendie » , a indiqué la fédération turque.



Un arrêté de mise en péril a été émis par la municipalité, rapporte



Lire aussi :

En plein Ramadan 2024, cinq mosquées de la métropole d’Orléans visées par des menaces islamophobes L’enquête dira très vite s’il s’agit d’un incendie criminel. Mais le Conseil français du culte musulman (CFCM) s’est empressé de qualifier l’acte de. Parlant d’undans un communiqué transmis à la rédaction mercredi 26 février, l’organe a exprimé saface à ce qui n'est pas seulement, a ajouté le CFCM, qui exprime sa, conclut-il.Le député du Loiret (EELV) Emmanuel Duplessy a aussi apporté, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.Tout en exprimant sonface à l’incendie, la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG) France se veut plus prudente., a indiqué la fédération turque.Un arrêté de mise en péril a été émis par la municipalité, rapporte France 3, car la structure métallique du bâtiment a été déformée par le feu. La maire a aussi promis son aide pour aménager la salle d'accueil de l'association en salle de prière avant le début du Ramadan. Lire aussi :