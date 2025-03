Société Incendie de la mosquée de Jargeau : pourquoi la piste criminelle est désormais privilégiée Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 2 Mars 2025 à 07:45

La mosquée de Jargeau, dans le Loiret, a été visée par un incendie de nature criminelle, selon le parquet d'Orléans. Pourtant, l'information délivrée la veille du mois du Ramadan, qui a débuté samedi 1er mars, ne provoque guère plus de réactions indignées au sein de la classe politique, surtout à droite.



« les analyses des prélèvements effectués sur les lieux (...) confirment l'hypothèse d'un acte criminel » . L'enquête se poursuit maintenant sous la qualification criminelle de « destruction par un moyen dangereux pour les personnes commise en raison de la religion et de provocation publique à la haine et à la discrimination raciale » .



Les responsables de la mosquée craignaient fortement cette piste, mettant en évidence « La salle de prière, ainsi qu’un établissement de restauration rapide de la commune, avaient été la cible d’inscriptions injurieuses le 7 février 2025. Ces éléments et rapprochements ont conduit à la requalification des faits » , a affirmé la procureure, ajoutant que l'édifice a été ravagé par les flammes « malgré l’alerte donnée rapidement par l’imam, qui vit à proximité » . L'information a été délivrée la veille du



« Depuis l'incendie, des centaines de commentaires publiés sur les réseaux sociaux, notamment par des influenceurs d'extrême droite, se réjouissent de la situation, a signalé l'avocat de l'association, Me Allan Cengiz-Pereira, par voie de communiqué. Dans ce climat, il importe de rappeler que la liberté de culte est un droit fondamental reconnu par la République depuis 1789. L'Association franco-turque de Jargeau appelle chacun au respect de cette liberté et à la mobilisation des pouvoirs publics pour la garantir. Elle entend poursuivre son action au service de la collectivité et souhaite que toute la lumière soit faite sur l'origine de l'incendie. » Le choc se mêle désormais à la peur pour les musulmans du Loiret. Deux jours après l'incendie de la mosquée de Jargeau, la procureure d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren, a fait savoir, vendredi 28 février, que. L'enquête se poursuit maintenant sous la qualification criminelle deLes responsables de la mosquée craignaient fortement cette piste, mettant en évidence des éléments très troublants. Le parquet d'Orléans leur donne raison à ce stade., a affirmé la procureure, ajoutant que l'édifice a été ravagé par les flammes. L'information a été délivrée la veille du mois du Ramadan, que les fidèles de la mosquée vont passer avec un goût particulièrement amer.a signalé l'avocat de l'association, Me Allan Cengiz-Pereira, par voie de communiqué.

Face à la gravité des faits, des réactions bien décevantes « Face à cette escalade de la haine, nous nous interrogeons avec effroi : cet incendie est-il le prélude à des "nuits de cristal" à l'encontre des musulmans de France, à la veille du mois de Ramadan ? L'histoire nous a appris ce à quoi mène l'indifférence face à la montée des violences contre une partie de nos concitoyens » , s'est notamment ému le Conseil des mosquées du Rhône (CMR), qui appelle « l'ensemble des Français à réagir avec force et dignité face à ces actes de haine »



Les réactions politiques et médiatiques ne sont néanmoins pas à la hauteur des faits, graves, déplore le Conseil français du culte musulman (CFCM). Du côté du gouvernement, ainsi qu'à droite de l'échiquier politique, elles se font rares. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait un bref tweet le lendemain de l'incendie pour faire part de son « soutien aux musulmans » face à « un drame pour les fidèles particulièrement alors qu’ils s’apprêtent à entrer dans le mois du Ramadan » .



A gauche, elles sont nettement plus nombreuses et mettent en cause l'extrême droite et autres mouvements canalisant ou cultivant la haine des musulmans. « Après des menaces et des tags injurieux, le lieu de culte de Jargeau a été incendié, à la veille du Ramadan. L’extrême droite attise la haine islamophobe tandis que le gouvernement reste silencieux face à sa banalisation dans l’espace public. Tout mon soutien à la communauté musulmane de Jargeau » , a écrit sur X la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts (EELV), Marine Tondelier.



Une



Lire aussi :

A Jargeau, une mosquée dévastée par un incendie qui secoue les musulmans avant Ramadan Les organisations musulmanes de France ont très rapidement exprimé leur solidarité fraternelle , s'est notamment ému le Conseil des mosquées du Rhône (CMR), qui appelleLes réactions politiques et médiatiques ne sont néanmoins pas à la hauteur des faits, graves, déplore le Conseil français du culte musulman (CFCM). Du côté du gouvernement, ainsi qu'à droite de l'échiquier politique, elles se font rares. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait un bref tweet le lendemain de l'incendie pour faire part de sonface àA gauche, elles sont nettement plus nombreuses et mettent en cause l'extrême droite et autres mouvements canalisant ou cultivant la haine des musulmans., a écrit sur X la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts (EELV), Marine Tondelier.Une cagnotte en ligne organisée par l'organisation turque DITIB à laquelle l'association gestionnaire de la salle de prière est affiliée affiche, en date du dimanche 2 mars, plus de 180 000 € de dons.Lire aussi :