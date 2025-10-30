Montpellier : des tags islamophobes sur la mosquée Ibn Sina du Petit-Bard

« fermement l’acte islamophobe »

« Les inscriptions découvertes sur la façade de la mosquée, dans le quartier du Petit-Bard, sont intolérables et contraires aux valeurs de notre République. J’ai toute confiance en les forces de l’ordre pour que la lumière soit faite sur ces faits inacceptables et que leurs auteurs soient identifiés et sanctionnés. »

« acte insupportable qui insulte nos concitoyens de confession musulmane »

« La Ville de Montpellier, mettra à disposition des enquêteurs, une fois la plainte déposée, les images de sa vidéo, protection pour retrouver l’auteur de cet acte inadmissible »

« Voilà ce qui se passe quand la majorité des médias et une partie des organisations politiques banalisent et alimentent l’islamophobie. Solidarité avec la communauté musulmane »

« acte ignoble, symbole d’une dérive inquiétante où certains cherchent à opposer les habitants des quartiers populaires les uns aux autres »

Des insultes islamophobes à foison, c'est ce qu'ont découvert, mercredi 29 octobre, les responsables sur la façade de la mosquée Ibn Sina, dans le quartier du Petit-Bard, à Montpellier. De nombreuses inscriptions haineuses, certaines visant les femmes musulmanes portant le voile, ont été retrouvées à l'entrée.Le préfet de l'Hérault a condamné, jeudi 30 octobre,visant l'édifice religieux.Le maire (PS) de Montpellier, Michaël Delafosse, a aussi condamné un, a-t-il assuré., a réagi, pour sa part, la députée LFI de l'Hérault, Nathalie Oziol.Le Printemps Montpelliérain, le groupe écologiste local, a dénoncé unLire aussi :