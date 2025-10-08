Gard : la mosquée d'Uzès victime d'un incendie volontaire, l'enquête ouverte

Les images de vidéosurveillance ont stupéfait les responsables de l'association culturelle musulmane d'Uzès, qui dénonce un incendie volontaire qui s'est déclaré dans la nuit de 3 au 4 octobre 2025 dans la mosquée de cette petite commune du Gard. Aucun blessé n'est heureusement à déplorer, et les dégâts sont limités. Mais le choc n'en reste pas moins immense pour les fidèles, à l'heure où l'inquiétude face à la montée de l'islamophobie en France est palpable parmi les musulmans.
Selon les responsables cités par la presse locale, un individu en cagoule a été vu s'introduire dans l'édifice religieux. L'homme, qui a fait des gestes obscènes devant les caméras, est monté à l'étage et a allumé le feu dans la cuisine. Celui-ci est resté circonscrit dans la pièce. Une plainte a été déposée et une enquête ouverte après cet acte qui laisse les musulmans d'Uzès dans l'incompréhension et la peur.
Les réactions politiques ne se sont pas bousculées depuis le 5 octobre. Le préfet du Gard a adressé, lundi 6 octobre, « son soutien à la communauté musulmane » après l'incendie, informant qu'une enquête a été ouverte sous l’autorité du procureur de la République de Nîmes.
