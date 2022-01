Livres La géopolitique des religions et des spiritualités, vue par David Vauclair Reçu à Saphirnews Rédigé par Edwy Malonga | Vendredi 21 Janvier 2022 à 18:30





L'avis de Saphirnews Pour Henri Bergson, « on trouve des sociétés qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie. Mais il n'y a jamais eu de sociétés sans religion » . Dans Géopolitique des religions et des spiritualités , David Vauclair livre un prêt à penser bien ciselé afin de décrypter les grandes dynamiques mondiales des religions « dans une approche pluridisciplinaire ». Le tout de manière dépassionnée, concrète, factuelle. Le spécialiste en géopolitique propose ainsi des clés afin d’analyser des phénomènes à l’aide de cartes, de graphiques, de schémas et de focus.



Condensé en 40 fiches, répartis sur quatre parties, le livre dresse un état des lieux synthétique des transformations induites par la mondialisation et du rôle joué par la myriade de religions anciennes et de spiritualités émergentes pour mieux cerner les défis. C’est un panorama global, dynamique et en recomposition permanente qui s’ébauche ainsi sous nos yeux.



Dans un monde où la population mondiale ne cesse d’augmenter et où le nombre d’individus qui se reconnaissent dans une religion est croissant, tandis que celles qui s’estiment athées (12,5 % de la population mondiale) reste stable, voire, même, recule, posséder un tel outil, pratique, est bienvenu. Le théologien et sociologue de la pluralité religieuse du monde contemporain Ludwig Berger souligne que « le monde d’aujourd’hui est aussi furieusement religieux qu’il l’a toujours été » . Ainsi, les religions et les spiritualités doivent être plus que jamais prises très au sérieux. Elles jouent un rôle fondamental dans la création et la stabilisation des identités individuelles et collectives.

Présentation de l'éditeur Les religions occupent la scène internationale de façon incontournable et ambiguë. Servant de justification aux pires violences, elles ouvrent pourtant aussi pour la paix de bien des manières. C'est ce que décrit cet ouvrage d'un point de vue pragmatique : des clichés à la réalité, il nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Inspiré des recherches les plus récentes sur le sujet, il propose 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de ce phénomène universel. L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques, de schémas et de tableaux.



« David Vauclair décrypte avec rigueur et rationalité les enjeux géopolitiques du fait religieux. » Pascal Boniface

L'auteur David Vauclair est diplômé de McGill, Sciences Po et UCL, professeur et spécialiste de géopolitique et d'histoire contemporaine. Il enseigne notamment à Boston University et à l'ILERI où il donne un cours sur la géopolitique des religions. Il est déjà l'auteur de plusieurs ouvrages dont, aux éditions Eyrolles, Les religions d'Abraham et Judaïsme, christianisme, islam, points communs et divergences .





David Vauclair, Géopolitique des religions et des spiritualités , Eyrolles, septembre 2021, 184 pages, 17,90 €.



