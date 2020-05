A Mulhouse, les leaders religieux unissent leurs voix pour une priÃ¨re contre le Covid-19 (vidÃ©o)

A l'invitation de l'Arche des Cultures, les représentants des principaux cultes présents à Mulhouse se sont rassemblés, jeudi 21 mai, devant les locaux de l’association, à Mulhouse, pour une prière interreligieuse pour l’humanité, contre le Covid-19.



Ils sont six à s’être réunis pour ce temps de prière : Adem Esinger, président de l'Arche des Cultures ; Mardochée Amar, rabbin de Mulhouse, pour le culte israélite ; Eric Maier, curé d’Illzach, pour le culte catholique ; Francis Muller, pasteur à l’Eglise Terre Nouvelle, pour le culte protestant ; Mohamed Miloudi, imam au centre Clémence, pour le culte musulman ; et Philippe Ichter, chargé de mission Relations avec les cultes et dialogue interreligieux auprès des présidents de départements Haut-Rhin et Bas-Rhin.



« Unifiés par la prière, nous espérons refléter l’espoir durant cette pandémie et passer un message fort de solidarité et de paix » , a indiqué Adem Esinger en préambule. Les diverses interventions se sont conclues par une prière récitée ensemble, proposée par l'archevêque de Rabat, Mgr Cristobal Lopez Romero. Un beau moment d'unité interreligieuse immortalisé avec cette vidéo.