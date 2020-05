Un appel interreligieux à une journée de jeûne et de prière contre le Covid-19 lancé

« danger imminent menaçant la vie de millions de personnes dans le monde »

« tous les humains partout dans le monde de s’adresser à Dieu en priant, en observant le jeûne, en faisant des œuvres de miséricorde et en L’invoquant - chacun là où il se trouve selon sa religion, sa croyance, ou sa doctrine – de mettre fin à cette pandémie, de nous Sauver de ce malheur et d'inspirer aux scientifiques les moyens permettant de découvrir un remède susceptible de réduire à néant cette pandémie »

« Tout en affirmant notre conviction quant l’importance du rôle de la médecine et de la recherche scientifique dans la lutte contre cette pandémie, nous n’oublions pas de nous tourner vers Dieu, le Créateur, dans cette grande crise »

« pour qu’Il Sauve l’humanité et l'aide à mettre fin à cette pandémie et à lui rétablir la sécurité, la stabilité, la santé et la prospérité de façon à rendre notre monde, après la fin de cette pandémie, plus humain et plus fraternel qu’avant ».

« dans les moments difficiles, nous devons défendre ensemble la paix, l'humanité et la solidarité ».

Le Comité pour la fraternité humaine, crée en août 2019 pour concrétiser les idéaux édictés dans la Déclaration interreligieuse d'Abu Dhabi, invite tous les croyants à un jeûne et à une prière pour l'humanité jeudi 14 mai contre le Covid-19.Face auque constitue le nouveau coronavirus, rapporte Vatican News, le Comité appelle, indiquent les membres du Comité, qui invoquent ensemble DieuCet appel à la prière et au jeûne, en plein mois du Ramadan, , appuyé par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, a été soutenu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, indiquant sur Twitter dimanche 3 mai que,Lire aussi :