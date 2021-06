A Strasbourg, l'octroi d'une subvention à la mosquée Eyyub Sultan créé la polémique

« 10% du montant des travaux »

L’aide au financement accordé à la mosquée turque Eyyub Sultan , dont le chantier est situé dans le quartier populaire de Meinau à Strasbourg, crée la polémique. Lundi 22 mars, le conseil municipal de la capitale alsacienne a adopté un texte visant à accorder au lieu de culte administré par Confédération islamique Milli Gorus (CIMG), une subvention de 2,563 millions d’euros, soit, a indiqué la maire EELV, Jeanne Barseghian.Toutefois,, voté par 42 voix contre 7, a été vivement contesté, d’une part par les opposants à la mairie, et d’autre part, au sein du gouvernement, loin d’accepter le financement d’une mosquée administrée par une des fédérations membres du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui a refusé de signer la charte des principes pour l'islam de France , à savoir le Milli Görüs., a ainsi écrit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter, annonçant avoir demandé à la préfecture de, et ce. Une position soutenue par plusieurs élus locaux dont Jean-Philippe Vetter (LR), membre du conseil municipal de Strasbourg qui a voté contre l’octroi de la subvention.