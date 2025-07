Société Une prière pour la République lors du 14-Juillet, un nouveau rendez-vous solennel instauré par la Grande Mosquée de Strasbourg Rédigé par Lina Farelli | Lundi 14 Juillet 2025

La Grande Mosquée de Strasbourg promet de prononcer une prière pour la République à la veille de chaque 14-Juillet. Ce faisant, elle s'inscrit désormais dans une tradition cultivée depuis deux siècles par les autres cultes présents en Alsace-Moselle.



« Ô Allah, veille et bénis la France et le peuple français. » Ces mots ont résonné, vendredi 11 juillet, dans l'enceinte de la Grande Mosquée de Strasbourg, à la veille des célébrations du 14-Juillet. Une prière de la République a été prononcée le jour de la grande prière hebdomadaire dans ce haut lieu de culte musulman alsacien, un évènement solennel et inédit qui s'est tenu en présence des plus hautes autorités locales, des représentants des institutions européennes et des chancelleries basées à Strasbourg, des représentants des cultes ou encore des responsables d'associations musulmanes.



« Ensemble, ils ont incarné une France unie, diverse et fraternelle, affirmant avec force leur attachement indéfectible à cette grande nation » , fait savoir la GMS dans un communiqué. « Dans un monde bousculé par des crises multiples - géopolitiques, identitaires, spirituelles -, ce moment de recueillement a résonné comme un acte de foi en l'avenir » et « transcendé les clivages pour offrir une réponse d'une simplicité bouleversante: l'union par la prière. »



« Prier, c'est résister. C'est une révolte silencieuse contre le désespoir, un refus de céder à la violence ou à l'absurde. C'est un cri du cœur qui proclame : nous étions, nous sommes et nous serons toujours des citoyens à part entière de la France, porteurs de ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité »

Un signal fort de l'attachement des musulmans à la France



« S'inscrivant dans la tradition des cultes concordataires, cette prière porte une aspiration profonde à la paix et à l'unité, témoignant de l'attachement indéfectible des Français de confession musulmane à la République française » , signale ainsi la GMS. « Face aux tentatives de division qui menacent notre cohésion nationale, cette prière est une affirmation de plus que l'islam que nous vivons s'inscrit pleinement dans les principes républicains. La laïcité, loin d'être une contrainte, offre un cadre propice à une pratique libre et apaisée, dans le respect de l'ordre public, de l'histoire et des valeurs de la France. »



La prière pour la République, qui sera donc reconduite chaque année à l'occasion du 14-Juillet, vise à rappeler, pour la direction de la GMS, que « face aux défis du temps, la France peut compter sur ses citoyens, sur leur diversité et sur leur volonté de construire, ensemble, un avenir fidèle à ses idéaux » . Et de conclure par une prière pour « que la France reste ce phare d'humanité, ce refuge de justice, ce creuset de fraternité » .



La Grande Mosquée de Strasbourg est la première des édifices religieux musulmans d'Alsace-Moselle à élever une prière de la République à l'occasion du 14-Juillet, mais cette tradition est loin d'être nouvelle pour les autres cultes. La GMS reprend à son compte une vieille tradition du concordat que perpétue depuis le XIXe siècle les églises et synagogues d'Alsace-Moselle, les jours précédant la Fête nationale, bien que la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État ait rendue cette obligation d'antan, du temps de Napoléon, obsolète.