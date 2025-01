La Grande Mosquée de Paris incite ses imams à inclure une prière pour la France chaque vendredi

« en arabe et en français »

« Oh Allah, préserve la France, son peuple et les institutions de la République. Fais de la France un pays prospère, sûr et paisible, où la communauté nationale, dans sa diversité, ses différentes religions, ses convictions et ses croyances, cohabitent dans la sécurité et la paix. »

« Une attention particulière à l’exécution de cette demande »

« dans le cadre de la mise en œuvre de l’adaptation du discours religieux musulman dans la société française initiée par la Grande Mosquée de Paris »

Quelques jours après le 10e anniversaire des attentats de janvier 2015 à Paris, la Grande Mosquée de Paris a incité ses 150 imams à inclure désormais, à chaque prière du vendredi, une prière pour la France en clôture.Les invocations, qui devront être, sont les suivantes :Cette prière est similaire à ce que font déjà d'autres cultes en France en diverses occasions.devra être appliquée, a indiqué le recteur Chems-Eddine Hafiz dans un courrier envoyé jeudi 9 janvier aux imams, dans un contexte où les relations entre la France et l'Algérie se dégrade sérieusement. Il entend ainsi inscrire cette démarche