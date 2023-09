Prix LittÃ©raire de la Grande MosquÃ©e de Paris : Ahmad Massoud distinguÃ© sous le regard de la LIM

« un bâtisseur inlassable et décisif de l’islam ancré dans notre siècle, ouvert avec humanisme aux autres religions et aux autres cultures, désireux d’appeler à la paix des Hommes ».

« Votre pensée et votre action s’inscrivent dans un esprit de coexistence et de fraternité humaine qui rejoint que nous avons voulu insuffler dans le Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris »

« une déclaration d’intention de partenariat sur la base de la

de 2019 »

« Pour le monde, son œuvre et son humanité laisseront une empreinte impérissable. Pour nous, notre jury, sa gentillesse, son dévouement et sa clairvoyance nous inspireront à jamais. Nous portons son héritage et nous faisons la promesse d’être digne de son engagement pour la littérature et pour l’émergence de nouvelles voix littéraires »

Cette nouvelle édition du Prix littéraire s’est en effet tenue en la présence du dignitaire saoudien, présenté comme l’invité d’honneur de la Grande Mosquée de Paris. Continuant au fil des dernières années à gagner en respectabilité dans le monde occidental, le représentant de la LIM s’est rendu à Paris où il s’est entretenu, plus tôt dans la journée, avec Chems-Eddine Hafiz . Ce dernier n’a pas tari d’éloges envers Mohammed Al-Issa,, a t-il aussi affirmé. Lors d’une visite à La Mecque en janvier dernier, le recteur avait été reçu par Mohammed Al-Issa. Ils avaient ensemble signéAu cours de la cérémonie, un hommage a naturellement été rendu à Hélène Carrère d'Encausse en sa qualité de marraine et de membre éminent du jury du Prix littéraire à sa création., a affirmé Chems-Eddine Hafiz, moins de deux mois après son décès. Ce même jour, l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf a succédé à l’historienne au poste de secrétaire perpétuel de l'Académie française. Lire aussi :Et aussi :