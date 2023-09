Le Franco-Libanais Amin Maalouf Ã©lu Ã  la tÃªte de l'AcadÃ©mie franÃ§aise

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Le Franco-Libanais Amin Maalouf élu à la tête de l'Académie française Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 28 Septembre 2023 à 23:05









Parti favori, le Franco-Libanais de 74 ans a été élu, jeudi 28 septembre, secrétaire perpétuel, devenant ainsi le 33e à occuper le poste depuis la fondation de l'Académie Française en 1634. Par 24 voix contre 8, il succède ainsi à



Né le 25 février 1949 à Beyrouth, Amin Maalouf a été un temps journaliste reporter. Il s'exile en France en 1976, en pleine guerre civile libanaise. Il arrête le journalisme pour se consacrer à l'écriture en 1985. Il rencontre alors ses premiers succès littéraires jusqu'à être récompensé par le Prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tanios . Après plusieurs succès et prix, Amin Maalouf a été élu académicien en 2011.



Le Franco-Libanais avait alors été accueilli par l'ex-diplomate Jean-Christophe Rufin, 71 ans. Prix Goncourt 2001 pour son livre i[Rouge Brésil]I, il a fait son entrée dans l'Académie française en 2008. Sa candidature, annoncée deux jours avant l'élection, avait alors surpris, sans finalement bouleverser les pronostics.



