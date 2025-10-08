Au gala de soutien, Al-Kindi déterminé à tenir bon malgré les épreuves d'une rentrée hors contrat

« une volonté assumée d'empêcher la réussite des (musulmans). Avant Al-Kindi, il y avait Averroès. Et pendant Averroès, il y avait

Et pendant que nous parlons aujourd'hui,

est aussi attaqué par la région et le département qui ont décidé de manière complètement illégale de leur retirer les subventions »

« Lorsqu'on est un établissement privé catholique, vous avez une chance toutes les 1 500 années de vous faire contrôler. Lorsque vous êtes Avicenne, Averroès ou Al-Kindi, c'est plusieurs fois par an »

« C'est de l'énergie à devoir tout expliquer, tout justifier »

« sur le projet pédagogique et la réussite des élèves »

« une époque où on était très considéré par les administrations. (...) Mais les gouvernements se succèdent et (ceux du moment sont) implacables »

« On a fait le choix de se battre pour les contrats qui nous sont attribués depuis 2012. Les subventions que l'Etat nous verse nous est un droit, elles viennent de nos impôts et de ceux que versent les personnes présentes ici dans la salle. C'est de notre droit de bénéficier de ces subventions, de notre droit et même de notre devoir de nous battre pour marquer notre place ici (en France) parce que nous appartenons à ce pays »