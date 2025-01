Affaire Al-Kindi : lettre ouverte au président de la République après la résiliation des contrats avec le lycée musulman

Monsieur le Président de la République, Nous nous adressons à vous avec, gravé dans nos cœurs, une profonde inquiétude et un sentiment d'injustice face à la décision de l'État et des collectivités locales de retirer leur soutien au lycée Al-Kindi. Cette décision, aux conséquences dévastatrices pour l'avenir de nombreux jeunes, menace gravement la pérennisation de cet établissement d'excellence et soulève des interrogations sur les principes d'égalité et de justice républicaine.Le lycée Al-Kindi est bien plus qu'un simple établissement scolaire. Depuis sa création, il s'est imposé comme un modèle d'excellence, offrant à ses élèves un cadre propice à la réussite grâce à un enseignement de qualité et une pédagogie rigoureuse. Les résultats exceptionnels obtenus par ses élèves au baccalauréat en témoignent. Ces jeunes, animés par la volonté de sortir de la médiocrité, aspirent à contribuer pleinement à la société française et à en être des acteurs engagés et responsables.Monsieur le Président, en prenant cette décision, l'État prive 627 élèves et leurs familles d'une opportunité unique de réalisation personnelle professionnelle. Beaucoup de parents, pour des raisons économiques, seront contraints de déplacer leurs enfants vers d'autres établissements de l'agglomération, au prix de sacrifices qui auraient pu être évités. Cette décision est perçue comme une profonde injustice, et suscite un émoi grandissant au sein de la communauté.Nous ne pouvons nous empêcher de souligner qu' une situation semblable, touchant le lycée Stanislas à Paris, a connu un dénouement bien différent, grâce à une intervention résolue des autorités pour en garantir la pérennité. Une telle disparité de traitement ne peut que soulever des interrogations légitimes sur l'égalité de traitement entre les citoyens et les institutions de notre pays.