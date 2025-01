Le groupe scolaire musulman Al-Kindi perd ses contrats avec l'Etat, « une islamophobie d'Etat » dénoncée

« lever toutes les difficultés dénoncées par l'État »

« Le CDI a fait l'objet d'un contrôle renforcé avec retrait des publications litigieuses. Le règlement intérieur, pourtant inspiré d'autres établissements privés, a été amendé. Le personnel qui a tenu des propos relevés par la préfecture a été écarté du corps enseignant »

« loin d’être une série de faits isolés »

« démontrent une proximité des établissements avec la pensée des Frères musulmans dont le projet est contraire aux valeurs de la République »

« le caractère politique de la décision ne fait pas de doute : tout convainc de ce que la décision de résiliation se fonde sur un projet étatique défavorable aux projets issus de la composante musulmane, précisément parce que musulmans »

« La résiliation restera, dans ces circonstances, la marque de la rupture de l'égalité républicaine, derrière laquelle se cache hypocritement tant de membres du sérail politique »

« s'inscrit, pour les citoyens de confession musulmane, dans une logique de relégation sociale qui, sous couvert de lutte contre le séparatisme, aura été voulue, préparée et implacablement mise en œuvre par l'exécutif »

« En soi, ressentie comme l'expression d'une islamophobie d'Etat qui ne prend désormais plus la peine de se masquer, le message adressé aux musulmans, par cette résiliation, est des plus violents : "Nous ne voulons pas de vous, même et surtout quand vous réussissez" »

« Pour la République, et pour la France, nous ne l'accepterons jamais. »

Al-Kindi, qui accueille aujourd'hui quelque 600 élèves, rappelle avoir apporté « des mesures correctrices importantes » afin de, indique la direction. Des mesures insuffisantes donc pour la préfecture, qui estime que les manquements reprochés à Al-Kindi sontet qu'ellesPour Al-Kindi,, poursuit-elle, en rappelant le traitement spécifique réservé au lycée parisien Stanislas et, écrit Al-Kindi, qui a ouvert ses portes en 2007.Lire aussi :