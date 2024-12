Le lycée musulman Al-Kindi menacé d'une résiliation de son contrat d'association avec l'Etat

« un acteur majeur de l’éducation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes »

« trois fois en première position au palmarès des établissements du Rhône »

« Les contrats obtenus par cet établissement sont le fruit d’un travail progressif et rigoureux, réalisé étape par étape depuis 2012. Ces avancées illustrent la capacité d’Al-Kindi à répondre aux attentes académiques et institutionnelles »

« des années de travail acharné, réalisé dans le respect des lois et des exigences de l’Éducation nationale »

« atteinte au principe fondamental d’égalité de traitement et réduisent injustement la liberté d’enseignement, pourtant garantie par la Constitution »

« difficultés »

« une institution éducative reconnue pour ses excellents résultats académiques depuis plusieurs années »

« prendre des mesures pour accompagner cet établissement ». « Cela inclut des démarches auprès des autorités administratives afin de garantir son bon fonctionnement et de lui apporter le soutien nécessaire »

« la préservation de cette institution est essentielle pour continuer à offrir à ses élèves un cadre éducatif d’excellence et d’épanouissement ».

« En dépit de ce contexte hostile, les écoles privées musulmanes comme Al-Kindi continuent de remplir leur mission avec engagement, en offrant aux familles une véritable liberté de choix éducatif »

« ne sont pas seulement injustes : elles privent des milliers de familles d'une alternative éducative reconnue et appréciée »

« L'éducation privée musulmane représente une véritable valeur ajoutée au service de l'intérêt général et mérite de pouvoir se développer et apporter sa contribution au paysage éducatif français. »

Avec 22 classes accueillant 621 élèves cette année, le groupe scolaire, fondé en 2007, estqui, au cours des dix dernières années, a été classé, fait savoir Al-Kindi sur son site., souligne, pour sa part, la FNEM.Si la résiliation du contrat avec l’Etat devient effective, ce sontqui sont mises en péril. Une telle décision portera de nouveauLe Conseil des mosquées du Rhône (CMR) s’était lui aussi inquiété publiquement, fin novembre, desrencontrées par le lycée Al-Kindi, sans détailler la nature des problèmes tourmentant. Le bureau de l’instance musulmane, présidée par le recteur de la Grande Mosquée de Lyon Kamel Kabtane, avait été appelé à, avait suggéré le CMR, pour qui, et ce dans le respect des lois de la République et des valeurs qui en découlent, indique la FNEM. Les attaques répétées à l’encontre des établissements. Et de conclure :Lire aussi :